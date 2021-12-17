WALLONIA WATER SUPPLY & CLIMATE - SWDE

The project is in line with EU and EIB policy objectives of environmental protection and climate action, and will generate positive externalities in the form of environmental and health benefits. These benefits would not be realised to the same extent without public intervention. The contribution of the EIB relies mainly on the financing conditions, that usually cannot be found on the Belgian market. Indeed maturities over 25 years are unusual, drawing period are 12 months maximum and tranching is very limited in finance contracts provided by commercial banks. Customised terms and crowding-in effects have also been mentioned by the promoter. Further, EIB's involvement has a strong impact on mobilising other financiers and signalling that the project is sound and worth supporting, thereby facilitating the full financing and implementation of the project.