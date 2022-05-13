La BEI réitère son engagement auprès de l’opérateur wallon en soutien de son programme d’investissements 2022-2026 ; un partenariat initié en 2006

78 communes et plus de 560.000 foyers sont concernés

Pour la SWDE, atténuation et adaptation au changement climatique vont de pair avec la modernisation des infrastructures et la sécurisation de l’approvisionnement

Pour la BEI, ce nouveau plan s’inscrit à 100% dans sa Feuille de route pour le climat, alignée avec l’Accord de Paris

Ce vendredi 13 mai 2022 à 10H30, Kris Peeters, Vice-Président de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Eric Van Sevenant, Président du Comité de Direction de la Société wallonne des eaux (SWDE) ont signé à Verviers-Stembert l’octroi d’un prêt de 250 millions d’EUR pour les investissements de la Société wallonne des eaux (SWDE). Il s’agit de la quatrième opération depuis 2006 entre la banque de l’Union européenne et l’opérateur wallon, principal producteur et distributeur d’eau dans sa région.

Ce nouveau prêt européen de 250 millions d’euros sera consacré aux projets de modernisation de la SWDE inscrits dans son Programme d’investissement 2022-2026. Pour les deux partenaires, les accords signés s’inscrivent dans une stratégie de développement durable, dans le cadre des objectifs européens et régionaux pour le climat, avec pour la SWDE, un engagement en faveur des consommateurs pour la qualité et le coût de l’eau, pour des installations et une gestion à la pointe du progrès.

Depuis plus d’une décennie, la SWDE déploie une stratégie volontariste d’investissement pour améliorer ses infrastructures de production et distribution d’eau (minimum 100 millions d’EUR par an) en garantissant un prix de l’eau accessible au plus grand nombre.

Un quatrième prêt en 16 ans

Depuis l’octroi d’un précédent prêt de la BEI de 200 millions d’EUR ( en novembre 2016), les investissements de la SWDE ont atteint en moyenne 120 millions d’EUR par an et le tarif de la SWDE est resté inchangé (gel depuis décembre 2014). Grâce à la mobilisation de son personnel et de ses partenaires, la SWDE tient ses engagements et concrétise son ambition de service public reprise sous la devise « De l’eau pour tous, aujourd’hui et demain ».

Une part des projets d’investissement mis en oeuvre par la SWDE s’inscrit dans un schéma régional d’exploitation des ressources en eau qui fait partie intégrante de la stratégie intégrale sécheresse mise en œuvre par le Gouvernement wallon. Ils représentent un montant de 400 millions investis dans 400 km de conduites de grand transport, 12 stations de pompage, 9 réservoirs, 2 stations de traitement et 3 châteaux d’eau. Ils bénéficient du soutien financier du Gouvernement eu égard à leur intérêt régional.

En raison de leur caractère structurant dans le secteur de l’eau, les investissements de la SWDE ont en effet un impact sur la résilience de l’alimentation en eau face au changement climatique à l’échelle de la Wallonie à travers une collaboration renforcée avec les autres opérateurs.

Des Investissements au service de la résilience climatique dans le secteur de l’eau

Eric Van Sevenant, s’est réjoui de la confiance renouvelée de la Banque de l’Europe envers la SWDE, car, a-t-il souligné, « grâce à l’aide précieuse de la BEI, ces importants projets, tellement utiles pour la Wallonie et ses habitants dans un contexte de changement climatique, peuvent se concrétiser dans des délais et des conditions favorables ».

Le Président du Comité de Direction de la SWDE a également présenté la stratégie au niveau wallon qui doit permettre, une fois encore avec la mobilisation de tous les opérateurs de l’eau - qu’ils s’occupent de production et ou de distribution d’eau potable, ou de l’assainissement des eaux usées – une gestion durable des ressources en eau en Wallonie, au regard des impacts probables des changements climatiques.

Une volonté clairement partagée par Kris Peeters, Vice-président de la BEI qui a déclaré : « Une gestion durable de l’eau et des adaptations apportées aux infrastructures au cours des prochaines années font partie de la solution pour réduire les risques liés au réchauffement climatique. Il s’agit là de priorités partagées par la BEI. C’est pourquoi nous sommes aux côtés de la SWDE pour soutenir son programme d’investissements, avec un impact direct pour le citoyen, son environnement, son budget et sa qualité de vie. Ainsi nous nous inscrivons - comme banque du climat - pleinement dans une logique de partenariat et de durabilité.»

Dans cette perspective, la SWDE mène déjà des initiatives visant par exemple à l’amélioration du rendement des réseaux de distribution, ou à l’instauration de systèmes circulaires d’alimentation favorisant la réutilisation d’eau déjà consommée. Cette stratégie, fondée sur la notion de résilience climatique orientera fortement les investissements de la SWDE dans les prochaines années.

Le Vice-Président de la BEI a par ailleurs rappelé une autre conséquence récente des changements climatiques que nous subissons : « La Wallonie a été frappée brutalement par des inondations sans précédents il y a moins d’un an, particulièrement dans cette région qui nous accueille aujourd’hui. La BEI a réagi au plus vite et redoublé d’efforts pour signer la plus grande opération de financement jamais réalisée en Belgique avec 1,1 milliard pour la reconstruction des berges et des habitations sociales. Avec la SWDE, nous sommes dans une stratégie d’adaptation et de maîtrise à long terme des risques que fait peser sur nous le changement climatique en cours » a conclu Kris Peeters.

Informations générales :

La BEI, la banque de l’Union européenne est devenue la banque du climat. Avec plus de 1 600 projets et près de 79 milliards d’EUR de financements accordés, elle est aussi le plus grand bailleur de fonds du secteur de l’eau dans le monde. En 2021, elle a financé des projets dans ce domaine à hauteur d’environ 1,63 milliard d’EUR, contribuant ainsi à améliorer l’accès à l’eau potable pour quelque 10 millions de personnes.

En 2021, en Belgique, la Banque a alloué 3,42 milliards sous forme de prêts pour des projets dans divers secteurs, notamment la recherche et l’innovation, les soins de santé, la gestion de l’eau, l’éducation et les PME.

La SWDE est le principal producteur et distributeur d’eau potable en Wallonie. Société coopérative à responsabilité limitée, elle alimente en eau un peu plus d’un million de raccordements, représentants environ 2.5 millions d’habitants dans 190 communes. La SWDE occupe 1.350 personnes qui gèrent le fonctionnement de 235 sites de captage, 1.317 réservoirs et Châteaux d’eau et 39.178 kilomètres de conduites. Au regard de l’étendue du territoire desservi et des infrastructures nécessaires pour assurer le service d distribution d’eau potable et, considérant également la densité de raccordement par kilomètre de conduite de son réseau, la SWDE fait partie de la catégorie des opérateurs ruraux dans le benchmark européen des entreprises de distribution d’eau.