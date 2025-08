La plus grande compagnie des eaux de Wallonie investit massivement pour contribuer à garantir la couverture des futurs besoins en eau de la région belge et à réduire ses émissions.

Il pleut en moyenne 190 jours par an en Belgique, mais ce n’est tout simplement pas suffisant pour couvrir les besoins en eau des familles, des fermes et des industries du pays. Même si la population peut parfois se plaindre de la météo pluvieuse, le pays fait face à un véritable stress hydrique : il prélève plus de 80 % de l’eau à sa disposition chaque année, un pourcentage qui lui vaut une place plus élevée que la Namibie dans le classement des pays en situation de stress hydrique, établi par l’Institut des ressources mondiales.

Malgré ses ressources naturelles abondantes, la Wallonie subit une énorme pression sur son approvisionnement en eau, exercée par les changements climatiques, la croissance démographique et le développement industriel. En 2022, la région a connu son été le plus sec depuis 20 ans. La distribution d’eau courante s’est interrompue dans plusieurs villes et villages qui ont dû organiser des livraisons d’eau par camions.

Selon un article paru récemment dans la revue scientifique Nature, la Belgique figure parmi les pays les plus exposés à des vagues de chaleur sans précédent.

Pour garantir un approvisionnement adéquat en eau, la plus grande compagnie des eaux de la région, la Société wallonne des eaux (SWDE) met en œuvre un plan d’investissement massif destiné à moderniser son réseau, à améliorer la connectivité des différents réseaux communaux et à s’adapter aux changements climatiques que connaît la Belgique.