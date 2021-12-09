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EXTENSION TRAMWAY DE MARSEILLE

Signature(s)

Montant
266 500 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 266 500 000 €
Transports : 266 500 000 €
Date(s) de signature
10/07/2024 : 60 000 000 €
25/06/2024 : 100 000 000 €
25/07/2024 : 106 500 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
11 mai 2023
Statut
Référence
À l'examen | 09/12/2021
20210556
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EXTENSION TRAMWAY DE MARSEILLE
METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 266 million
EUR 534 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

L'opération apporte un soutien financier à la mise en oeuvre des extensions du réseau de tramway de Marseille et à la transition énergétique du parc de bus urbains. La composante tramway porte en particulier sur la première phase des extensions de la ligne T3 au Nord entre Arenc et Géze sur 1,8 km et au Sud entre la place Castellane et la Gaye sur 4,4 km, pour un total de 6,2 km avec 12 nouvelles stations et 15 nouvelles rames, un site de maintenance et de remisage, deux parc relais et l'aménagement de pistes cyclables sur 6,8 km. La composante bus porte sur l'acquisition de 155 bus électriques et comprend également la reconstruction du dépôt de bus St. Pierre existant pour l'adapter aux besoins techniques du nouveau parc.

Le projet s'inscrit dans une démarche de développement durable en améliorant l'accessibilité en transport collectif de l'agglomération et en particulier des pôles d'emploi et équipements desservis ainsi que la performance du matériel roulant. Par conséquent, le Projet devrait favoriser le transfert modal et réduire la dépendance à l'égard des voitures particulières, tout en limitant les nuisances environnementales qui y sont associées et en favorisant l'efficacité économique et sociale du réseau de transport en commun.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Les investissements concernant l'extension du réseau tramway ainsi que la reconstruction du dépôt de bus (St. Pierre) relèvent de l'Annexe II de la Directive 2011/92/CE telle que modifiée par la Directive 2014/52/CE concernant l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement et par conséquent la nécessité de mener une Etude d'Impact Environnemental (EIE) est déterminée soit au cas par cas soit par des critères fixés par l'État membre. La composante tramway a fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'impact comme prévu par la législation française (Code de l'Environnement) et, suite à l'avis favorable émis par la commission d'enquête publique, il a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique par arrêté préfectorale le 15 juin 2021. La reconstruction du dépôt de bus de Saint-Pierre a fait l'objet d'un avis au cas par cas de l'autorité environnementale qui a considéré que cette composante n'était soumise à étude d'impact en raison de la nature des travaux et de ses impacts limités sur l'environnement. La production du matériel roulant tram et bus aura lieu dans les usines du fabricant et, par conséquent, se trouve hors du champ de la directive 2011/92/CE telle que modifiée par la Directive 2014/52/CE. Lors de l'instruction, la BEI vérifiera la conformité du projet avec la législation environnementale de l'Union Européenne, en particulier par rapport à la Directive EIE, aux Directives Habitats et Oiseaux (92/43/EEC et 2009/147/EC), à la Directive 2001/42/EC sur l'évaluation stratégique environnementale et à la Directive 2000/60/CE sur l'eau.

La BEI exigera du Promoteur qu'il veille à ce que les marchés pour la mise en oeuvre du projet soient passés conformément à la législation de l'UE applicable en matière de passation des marchés (Directives 2014/24/EU et 2014/25/EU ainsi que la Directive 92/13/EEC), telles qu'interprétées par la Cour de Justice de l'UE, avec publication des avis d'appel d'offres au Journal Officiel de l'UE, si nécessaire.

Étapes
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTENSION TRAMWAY DE MARSEILLE - Etude air et santé
Date de publication
9 Dec 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
144373466
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210556
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTENSION TRAMWAY DE MARSEILLE - Etudes de trafic
Date de publication
9 Dec 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
144360650
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210556
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTENSION TRAMWAY DE MARSEILLE - Evaluation environnementale - Préambule et résumé non technique
Date de publication
9 Dec 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
144370751
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210556
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTENSION TRAMWAY DE MARSEILLE - Evaluation environnementale - Analyse des effets du projet sur l’environnement et mesures proposées
Date de publication
9 Dec 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
144366204
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210556
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTENSION TRAMWAY DE MARSEILLE - Evaluation environnementale - Etat initial de l'environnement
Date de publication
8 Dec 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
144367243
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210556
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTENSION TRAMWAY DE MARSEILLE - Evaluation environnementale - Description et justification du projet
Date de publication
9 Dec 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
144372050
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210556
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTENSION TRAMWAY DE MARSEILLE - Etude acoustique
Date de publication
9 Dec 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
144371256
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210556
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EXTENSION TRAMWAY DE MARSEILLE
Date de publication
7 Feb 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
168102273
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20210556
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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