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CLIMATE ACTION AUSTRIA UNICREDIT (FL)

Signature(s)

Montant
72 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 72 000 000 €
Énergie : 72 000 000 €
Date(s) de signature
27/06/2022 : 72 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
31 mai 2022
Statut
Référence
Signé | 27/06/2022
20210203
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CLIMATE ACTION AUSTRIA UNICREDIT (FL)
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 92 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Framework loan with Unicredit Bank Austria for the intermediated financing of small and medium-sized renewable energy and energy efficiency projects in Austria.

The loan will support the development of renewable energy projects in Austria, contributing to renewable energy targets in the country and consequently in the European Union.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation aims at generating environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change. The Bank will assess the capacity and procedures of the financial intermediary to ensure compliance with the national and European environmental and biodiversity regulations as well as their capacity to support the Bank's public disclosure policy, which aims to facilitate access by the public to environmentally-relevant information.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CLIMATE ACTION AUSTRIA UNICREDIT (FL)
Date de publication
21 Jul 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141681581
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20210203
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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