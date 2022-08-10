© Manfred Sodia Photography

La banque de l’UE accorde à UniCredit Bank Austria un prêt-cadre d’un montant maximal de 92 millions d’EUR.

Ce prêt à long terme vient appuyer l’objectif de l’Autriche de produire 100 % de son électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2030.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Unicredit Bank Austria AG soutiendront les investissements dans des projets de petite et moyenne dimension dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en Autriche. La BEI mettra à disposition de la banque autrichienne un prêt-cadre de 92 millions d’EUR au maximum, que cette dernière utilisera pour créer un portefeuille de 200 millions d’EUR au maximum de prêts à des projets liés à l’énergie propre.

La demande de projets dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique est élevée : l’État autrichien entend générer 100 % de l’électricité grâce à l’énergie éolienne, solaire et hydraulique d’ici à 2030. Les systèmes photovoltaïques décentralisés devraient jouer un rôle important, notamment un programme de 100 000 toitures solaires. Font également partie du programme des pouvoirs publics l’énergie hydraulique, ainsi que l’accumulation par pompage et les parcs éoliens.

Les objectifs ambitieux de l’État entraînent une forte demande de nouveaux projets énergétiques respectueux du climat en Autriche. Par conséquent, les sources de financement à long terme à des prix compétitifs pour les projets de petite et moyenne dimension dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique se font plus rares.

La BEI vise à combler cette lacune du marché avec les banques partenaires et d’autres intermédiaires financiers. À cet effet, la banque de l’UE a accordé l’année dernière à l’Autriche un prêt-programme en faveur de l’action pour le climat. Le prêt-cadre à UniCredit Bank Austria annoncé ce jour est la première opération qui relève de ce programme.

UniCredit Bank Austria possède de solides antécédents en matière de financement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en Europe de l’Ouest ainsi qu’une importante réserve d’initiatives en Autriche.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Nous sommes très heureux de coopérer avec Unicredit Bank Austria pour mettre en œuvre des projets dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Forte d’un nombre considérable d’investissements réussis dans le domaine de l’action pour le climat ainsi que d’une importante réserve de nouveaux projets attendus dans les années à venir, l’Autriche bénéficie déjà de l’un des marchés de l’énergie verte les plus développés et les plus efficaces d’Europe. La BEI restera un partenaire solide et fiable pour développer ces secteurs en Autriche et soutenir la transition de l’Europe vers un avenir sans combustibles fossiles. »

Dieter Hengl, membre du conseil d’administration d’UniCredit Bank Austria chargé des sociétés : « La protection du climat et le développement durable sont depuis longtemps des questions extrêmement stratégiques pour notre banque. Le secteur financier dans son ensemble va jouer un rôle clé dans le financement de la transition vers une économie sobre en carbone. Acheminer les flux d’argent vers des industries, des activités et des initiatives durables et respectueuses du climat est le principal enjeu commun pour l’avenir. Je suis très heureux que nous soyons la première banque en Autriche à avoir signé un prêt avec la BEI au titre de ce mécanisme en faveur du climat. Avec la BEI, nous aidons les entreprises à devenir durables et respectueuses du climat et pouvons ainsi permettre à nos clients d’investir dans ces domaines importants à des conditions particulièrement avantageuses. »

UniCredit Bank Austria compte parmi les principaux établissements bancaires les mieux capitalisés d’Autriche et fait partie d’UniCredit, une banque commerciale paneuropéenne qui propose des services uniques en Italie, en Allemagne et en Europe centrale et orientale. La transition numérique et l’engagement d’UniCredit envers les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) sont des facteurs clés à l’appui de son activité. Ils l’aident à offrir l’excellence à ses parties prenantes et à créer un avenir durable pour ses clients, ses collectivités et son personnel.