Le Groupe BEI relève son plafond de financement 2025 au niveau record de 100 milliards d’euros pour accroître les investissements dans la sécurité et la défense ainsi que les réseaux énergétiques et le leadership technologique de l’Europe

EIB

Les 27 États membres approuvent le plan visant à augmenter le volume de financement pour 2025 jusqu’au niveau inédit de 100 milliards d’euros.

Ce plafond revu à la hausse permettra notamment de consacrer 3,5 % du total des financements à la sécurité et la défense européennes. Le Conseil d’administration de la BEI approuve également un projet phare de construction d’une base militaire en Lituanie.

Les actionnaires du Groupe BEI lancent le plus grand programme de l’UE destiné à financer le leadership technologique de l’Europe et approuvent une première série de nouveaux instruments de soutien aux technologies propres.

Le Conseil d’administration du FEI approuve un accord avec l’agence allemande de crédit à l’exportation visant à fournir une garantie paneuropéenne aux entreprises qui ont des relations commerciales avec l’Ukraine.

Les actionnaires du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), à savoir les États membres de l’Union européenne (UE), ont approuvé un plafond de financement record de 100 milliards d’euros pour cette année et de nouveaux programmes ayant pour but de renforcer la compétitivité, le leadership technologique et la sécurité de l’Europe.

Le Conseil des gouverneurs de la BEI, composé des ministres des finances des pays de l’UE, a approuvé le plafond de financement 2025 lors d’une réunion qui s’est tenue ce jour à Luxembourg. Plus tôt dans la semaine, les Conseils d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI) ont donné leur feu vert à l’augmentation du volume de financement à l’appui de la sécurité et de la défense, des réseaux énergétiques et du nouveau programme TechEU pour asseoir le leadership technologique de l’Europe. Ils ont également approuvé des projets emblématiques, notamment pour soutenir l’économie ukrainienne et la construction d’une importante base militaire en Lituanie.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Le soutien unanime de nos actionnaires, les 27 États membres de l’UE, à nos propositions visant à accorder un volume de financement record en faveur de la défense, de la sécurité énergétique et du leadership technologique traduit le rôle clé du Groupe BEI à l’appui des priorités stratégiques de l’Europe. Dans un monde où tout, partout, tout à la fois est en train de changer de façon simultanée, l’Union européenne représente un pôle de clarté, de confiance et de stabilité. »

Le nouveau plafond de financement de 100 milliards d’euros fixé par le Groupe BEI pour 2025 fait suite à l’examen à mi-parcours du Plan d’activité du Groupe qui prévoit une augmentation à 3,5 % du volume de financement total pour le secteur européen de la sécurité et de la défense, une enveloppe de financement record de plus de 11 milliards d’euros pour les réseaux électriques et les systèmes de stockage en Europe, ainsi qu’un soutien accru à l’innovation technologique et industrielle de l’UE.

Programme TechEU

Le Groupe BEI lance le plus grand programme de financement de l’UE à ce jour à l’appui de l’innovation et du leadership technologique, dont l’objectif est d’attirer des talents, des capitaux et des investissements en Europe. Le programme TechEU mettra à disposition 70 milliards d’euros sous forme de fonds propres, de quasi-fonds propres, de prêts et de garanties du Groupe BEI sur la période 2025-2027 et mobilisera des capitaux privés pour générer 250 milliards d’euros d’investissements au minimum.

Il complète la stratégie de la Commission européenne en faveur des jeunes pousses (« start-up ») et des entreprises en expansion (« scale-up ») afin de soutenir les projets à haut risque et les entreprises innovantes tout au long de leur parcours d’investissement.

Le programme TechEU apporte un soutien accru au calcul intensif, à l’intelligence artificielle, aux infrastructures numériques, aux matières premières critiques, aux industries vertes telles que l’éolien en mer, aux services de santé, aux technologies de sécurité et de défense, à la robotique et aux matériaux avancés. Il ciblera les entreprises innovantes à chaque étape de leur développement – de leur conception initiale à leur introduction en Bourse.

Pacte pour une industrie propre

Le Conseil d’administration de la BEI a également donné son aval à la première série d’instruments au titre de TechEU visant à soutenir le leadership de l’Europe dans le domaine des technologies propres, conformément au pacte pour une industrie propre de l’UE, notamment le renforcement de garanties croisées en faveur de la production d’énergie éolienne, ainsi que trois nouveaux instruments destinés à stimuler la compétitivité de l’Europe :

un dispositif doté de 1,5 milliard d’euros qui permettra d’accorder, par l’intermédiaire de banques partenaires, des contre-garanties aux fabricants de composants pour réseaux électriques afin d’assurer un approvisionnement durable, donnant ainsi aux entreprises une plus grande certitude quant à l’accélération de la production de réseaux électriques en Europe. Ce dispositif facilitera l’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux et la fourniture d’une énergie abordable aux entreprises et aux ménages de l’UE ;

afin de contribuer à garantir des coûts énergétiques prévisibles et abordables pour les entreprises et d’accélérer les investissements dans les énergies vertes, la BEI et la Commission européenne lancent un programme pilote de 500 millions d’euros pour encourager l’adoption d’un plus grand nombre d’accords d’achat d’électricité par les entreprises. Par l’intermédiaire de banques partenaires, la BEI fournira une contre-garantie couvrant une partie de ces accords conclus par des entreprises énergivores de moyenne et grande dimension pour l’achat à long terme d’électricité produite à partir de sources propres ;

en vue d’apporter des liquidités et des fonds de roulement aux petites et moyennes entreprises très innovantes qui développent des technologies vertes, la BEI et la Commission européenne mettent en œuvre CleanTechEU, un mécanisme de garantie doté de 250 millions d’euros ;

un soutien complémentaire de 1,5 milliard d’euros au programme de la BEI qui a déjà fait ses preuves et qui s’adresse aux fabricants européens d’éoliennes et de composants connexes.

Changements de présidence

Le ministre tchèque des finances, Zbyněk Stanjura, assumera la présidence du Conseil des gouverneurs pour une période d’un an, avec effet immédiat.

Zbyněk Stanjura, ministre tchèque des finances : « La BEI joue un rôle clé dans le soutien aux priorités européennes allant de la défense à la sécurité énergétique en passant par le logement abordable. Je suis ravi de prendre la présidence du Conseil des gouverneurs. Je me réjouis à la perspective de travailler en étroite collaboration avec la présidente Nadia Calviño et les autres ministres des finances de l’UE afin de soutenir la BEI, qui intensifie ses activités pour contribuer à relever les nombreux défis auxquels l’Europe est confrontée. »

Temenoujka Petkova, ministre bulgare des finances, qui a présidé le Conseil des gouverneurs ces 12 derniers mois : « La BEI a démontré de manière impressionnante sa capacité à soutenir les objectifs européens dans un environnement géopolitique de plus en plus complexe et à s’acquitter efficacement de ses responsabilités grandissantes à l’égard de la sécurité et de la défense, des transitions écologique et numérique et de la croissance économique en Europe, tout en préservant sa position opérationnelle et financière. Je tiens à remercier la présidente Nadia Calviño et l’institution, et j’adresse tous mes vœux de réussite au nouveau président, mon cher collègue Zbyněk Stanjura. »

Le Conseil des gouverneurs a également accueilli Katja Pluto, en tant que nouvelle présidente du Comité de vérification, qui succède à Nuno Gracias Fernandes. En outre, le Comité de vérification a présenté son rapport annuel.

Sécurité énergétique, défense et partenariats mondiaux

Préalablement à la réunion du Conseil des gouverneurs, les Conseils d’administration de la BEI et du FEI ont approuvé cette semaine de nouvelles opérations pour un montant total de 12,8 milliards d’euros en vue de renforcer les capacités de défense, la compétitivité et la sécurité énergétique de l’Europe ainsi que ses partenariats dans le monde. Il s’agit notamment d’initiatives dans le cadre du programme du Groupe BEI relevant du pacte pour une industrie propre et d’un soutien à l’aménagement de la base militaire de Rūdninkai en Lituanie pour une brigade de la Bundeswehr (l’armée allemande), un projet essentiel pour renforcer les opérations de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) et la sécurité régionale.

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé des opérations relatives à trois centrales solaires photovoltaïques en Roumanie, à des infrastructures hydriques en Irlande et aux Pays-Bas, à des réseaux électriques en Allemagne et à des infrastructures éducatives en Finlande. De plus, la BEI consolidera des partenariats de l’Europe à l’échelle mondiale en soutenant les énergies renouvelables en Colombie, le transport fluvial durable au Nigeria et les services d’assainissement de l’eau en Tanzanie.

Le Conseil d’administration du Fonds européen d’investissement (FEI) a approuvé une opération de garantie avec l’agence allemande de crédit à l’exportation afin d’accroître le soutien aux entreprises allemandes exportant vers l’Ukraine, ainsi que deux opérations de garantie avec des banques ukrainiennes en vue d’améliorer l’accès aux financements pour plus de 1 500 entreprises ukrainiennes. Ces approbations font suite à la première signature, en mai, d’un accord avec l’agence danoise de crédit à l’exportation visant à fournir une garantie paneuropéenne aux entreprises qui ont des relations commerciales avec l’Ukraine.

Par ailleurs, le FEI a donné son aval à des participations dans quatre fonds d’infrastructure qui investiront dans des centres de données entièrement nouveaux, le sans-fil et la fibre optique, la décarbonation du transport maritime, la mobilité durable et le logement étudiant.

Les déclarations relatives à la réunion du Conseil des gouverneurs de la BEI seront disponibles sur EBS.

Google drive: https://drive.google.com/file/d/1nm1iGET0KpY3RWzFJNa3ORZYoNZer0cC/view?usp=drive_link

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

En promouvant l’intégration du marché et en mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses (« start-up »), les entreprises en expansion (« scale-up ») et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne ciblent les régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, tandis que près de 60 % des investissements qu’effectue le Groupe BEI chaque année soutiennent l’action climatique et la durabilité environnementale.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution du siège du Groupe BEI.