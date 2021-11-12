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PROJECT ODYSSEY NETWORK EXPANSION

Signature(s)

Montant
170 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 170 000 000 €
Télécom : 170 000 000 €
Date(s) de signature
12/11/2021 : 170 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
23 novembre 2021
Statut
Référence
Signé | 12/11/2021
20210132
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PROJECT ODYSSEY NETWORK EXPANSION
SIRO LIMITED
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 170 million
EUR 342 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the design and deployment of a fibre-to-the-home (FTTH) fixed very high capacity (VHC) network throughout Ireland to provide fibre connectivity to around 320 000 premises. The Promoter will act as a pure wholesale operator and will sell its services to the retail telecommunication operators.

The project concerns the rollout of a FTTH broadband network in Ireland. The long-term target is to connect 320 000 premises with very high capacity broadband access line by 2025. The rollout is focused on areas with no or only limited very high capacity broadband coverage. The implementation will take place from 2021-2025. The project will bring a significant uplift in the provision of broadband services on an open access basis.

Additionnalité et impact

The project relates to the design and deployment of a fixed very high capacity network (VHCN) throughout Ireland of the fibre to the home (FTTH) type to provide fibre connectivity to around 320k premises on a step change basis. The promoter will act as a pure wholesale operator and will sell its services to the retail telecommunication operators.

The project is fully in line with the 2025 Gigabit Society targets. The improved VHCN coverage provided by the project in currently underserved areas in Ireland will have significant impact on regional development, as these broadband connections are required to reap the benefits of digitalisation of economic sectors, such as agriculture, tourism and commerce. 

The Bank's financing will diversify Siro's lending pool and will give other lenders confidence in Siro's business plan, management and financial structure, helping to establish Siro as a borrower in its own name.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre rollout) do not fall under the EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EC. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work constructions, which can be mitigated by appropriate measures. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is subject to the EU public procurement legislation then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the Promoter to apply those rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROJECT ODYSSEY NETWORK EXPANSION
Date de publication
22 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
142332563
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20210132
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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