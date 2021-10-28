© Shutterstock

SIRO, une coentreprise entre ESB et Vodafone, va bénéficier d’un financement de 170 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement, parallèlement à un soutien d’un consortium de bailleurs de fonds irlandais et internationaux.

La prochaine phase du déploiement de son réseau permettra à SIRO de proposer ses services à 770 000 ménages et entreprises (soit plus de 2,1 millions de personnes) dans 154 villes partout en Irlande.

Ce nouveau déploiement contribuera à promouvoir le développement régional et favorisera des comportements durables de la part des ménages, notamment en facilitant le télétravail et la réduction des déplacements domicile-travail.

Le Premier ministre irlandais (Taoiseach), Micheál Martin, a lancé ce jour la deuxième phase du déploiement du réseau à haut débit gigabitaire de SIRO, le seul réseau 100 % fibre optique d’Irlande. L’opérateur de gros pourra ainsi quasiment doubler sa couverture pour desservir 770 000 foyers et entreprises (soit plus de 2,1 millions de personnes) et afficher sa présence dans 154 villes de toute l’Irlande.

La Banque européenne d’investissement et un consortium de bailleurs de fonds irlandais et internationaux vont accorder 620 millions d’EUR à SIRO. Ces fonds seront investis dans l’élargissement de l’accès aux services de l’opérateur, ainsi que dans la mise à niveau technique de l’ensemble de ses infrastructures pour pouvoir proposer des services de l’ordre de 2 gigabits, soit deux fois plus rapides que les services à haut débit les plus performants actuellement disponibles en Irlande.

Ces nouveaux financements porteront l’investissement total de SIRO dans son réseau à haut débit gigabitaire à plus de 1 milliard d’EUR. À elle seule, la Banque européenne d’investissement mettra à disposition 170 millions d’EUR pour le déploiement de services à haut débit de premier ordre afin de répondre aux besoins futurs de l’économie et de la société numériques européennes, conformément à la stratégie de la Commission européenne intitulée « Connectivité pour un marché unique numérique compétitif – Vers une société européenne du gigabit ».

Les 620 millions d’EUR de financements mobilisés par SIRO permettront à l’opérateur d’inclure 320 000 foyers et entreprises supplémentaires dans son programme de déploiement portant actuellement sur 450 000 bâtiments. L’ensemble des 770 000 foyers et entreprises auront à terme accès aux services à haut débit en fibre optique de l’ordre de 2 gigabits de SIRO, lesquels sont déjà disponibles à Kilkenny. Les travaux de mise à niveau nécessaires pour les 410 000 bâtiments existants couverts par l’opérateur devraient être achevés d’ici le début de 2022. La modernisation des infrastructures de SIRO répond à l’accroissement de la demande de transferts de données lié au développement du télétravail et à la montée en puissance des services en ligne dans des domaines tels que l’enseignement et les soins de santé.

Micheál Martin, Premier ministre irlandais : « La pandémie a encore accentué l’importance de la connectivité pour le bon fonctionnement de la société et de notre économie, ainsi que pour la sécurité de nos populations et de nos communautés.

Les investissements de SIRO sont très importants pour renforcer l’accès à des services de haut débit en fibre optique fiables dans un plus grand nombre de villes sur l’ensemble du territoire irlandais.

Créer une Irlande pleinement connectée est un objectif fondamental de l’État, qui pourra être atteint grâce à un travail de partenariat entre des opérateurs, tels que SIRO, financés par des fonds publics et privés. »

John Keaney, PDG de SIRO : « Il s’agit là d’une annonce historique non seulement pour SIRO, mais aussi pour l’Irlande, étant donné que notre réseau jouera un rôle fondamental pour promouvoir un renouveau régional et aider les ménages à adopter des comportements plus durables. Connecter plus de deux millions de personnes dans une société du gigabit est important parce que cela signifie qu’un plus grand nombre de personnes pourront travailler depuis la maison, qu’il y aura ainsi moins de voitures sur les routes et qu’il sera possible de passer davantage de bons moments en famille. De même, un plus grand nombre d’entreprises vont participer plus pleinement à l’économie numérique, collaborer sans discontinuité avec leurs clients et commercialiser leurs produits et services dans le monde entier. Grâce à son réseau bien armé pour le futur, SIRO répondra aux besoins en haut débit de l’Irlande pendant des décennies. »

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « L’accélération de l’accès au haut débit est essentielle pour tirer parti des avantages environnementaux, économiques et sociaux de la transformation numérique. La Banque européenne d’investissement est heureuse de fournir 170 millions d’EUR à l’appui de l’extension du réseau de SIRO, dans le cadre du soutien qu’elle apporte aux investissements numériques. Cette coopération entre partenaires irlandais et internationaux permettra à 2,1 millions de personnes dans toute l’Irlande d’accéder à l’internet à haut débit dans les années à venir. »

Paddy Hayes, PDG d’ESB : « Il est vraiment positif que ces investissements supplémentaires dans le réseau haut débit à fibre optique de SIRO puissent permettre à un plus grand nombre encore de clients, de communautés et d’entreprises de bénéficier de connexions à haut débit. Cela contribuera à soutenir des solutions de travail intelligentes, l’économie locale, l’emploi et un mode de vie durable dans 154 villes partout en Irlande. »

Anne O’Leary, PDG de Vodafone Ireland : « Nous sommes fiers aujourd’hui que SIRO, notre coentreprise avec ESB, ait annoncé son intention d’entreprendre une deuxième phase d’investissements, qui permettront à un plus grand nombre encore de personnes, d’entreprises et de communautés partout en Irlande d’accéder au haut débit à fibre optique. Il est plus important que jamais de promouvoir des infrastructures numériques essentielles qui vont soutenir la transformation des entreprises et la connectivité des communautés afin de renforcer la résilience sociétale à long terme. La crise du COVID-19 nous a donné l’occasion de revoir ce qu’il est possible de faire, d’accélérer la transformation numérique pour les citoyens, les communautés et les entreprises et d’armer notre économie pour l’avenir. Les 18 derniers mois ont prouvé à quel point la connectivité est cruciale à cet égard.

Renforcer la connectivité permettra à la prochaine génération d’entreprises irlandaises de rester compétitives à l’échelle mondiale et de tirer parti de nouvelles possibilités de croissance et d’expansion, quel que soit leur lieu d’établissement. Cela permettra également aux communautés rurales de prospérer et de devenir plus durables en facilitant le télétravail ou des modèles de travail hybrides. Une meilleure connectivité favorisera aussi la croissance et le développement de nouvelles entreprises ainsi que le recours à l’enseignement et aux soins de santé en ligne. L’annonce de ce jour n’est pas seulement un engagement à fournir une connectivité à haut débit ; c’est un engagement envers notre économie et notre société – et envers les générations futures. »

Ce projet d’extension donnera également un nouvel élan à l’initiative Gigabit Hub de SIRO et Vodafone. Cette initiative permet actuellement d’offrir un accès haut débit de l’ordre de 1 gigabit à 16 centres de télétravail et d’entreprises dans toute l’Irlande, et de soutenir ainsi les entrepreneurs locaux et la création d’emplois. Tous les détails relatifs au développement de l’initiative Gigabit Hub seront annoncés dans les semaines à venir.

Depuis sa création en 2015, SIRO – la coentreprise entre ESB et Vodafone – a déployé le premier réseau à haut débit 100 % fibre optique d’Irlande, rendant le haut débit de l’ordre du gigabit accessible à plus de 400 000 foyers et entreprises à travers le pays. La technologie FTTB (Fibre-to-the-Building, fibre jusqu’au bâtiment) de SIRO est reconnue comme la référence absolue pour la connectivité haut débit à l’échelle internationale. En utilisant le réseau existant d’ESB, SIRO installe des câbles à fibres optiques jusqu’au pied des bâtiments. Cette technologie ne prévoit aucun câblage en cuivre susceptible de ralentir le réseau et assure des vitesses de l’ordre de 1 gigabit. Opérateur de gros, SIRO propose ses services haut débit en libre accès aux particuliers et aux entreprises par l’intermédiaire de 19 opérateurs de télécommunications de détail.

Informations générales

À propos de SIRO

Créée en tant que coentreprise entre ESB et Vodafone, SIRO a mis en place le premier réseau à haut débit 100 % fibre optique jusqu’au bâtiment (Fibre-To-The-Premise) d’Irlande.

Au total, 1 milliard d’EUR sera investi pour le raccordement de 770 000 bâtiments dans 150 grandes et petites villes d’Irlande.

Ce réseau de fibres optiques utilise le réseau électrique existant d’ESB.

SIRO propose ses services de gros en libre accès à tous les opérateurs de télécommunications de détail en Irlande. La société a conclu des partenariats avec 19 opérateurs qui revendent ses services haut débit à une clientèle de particuliers et d’entreprises.