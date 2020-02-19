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VENETO WATER UTILITIES ABS

Signature(s)

Montant
124 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 124 000 000 €
Eau, assainissement : 124 000 000 €
Date(s) de signature
26/10/2020 : 124 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
20 juillet 2020
Statut
Référence
Signé | 26/10/2020
20200219
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VENETO WATER UTILITIES ABS
VIVERACQUA SCARL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 124 million
EUR 623 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Innovative structured financing of local water utilities in the Italian region of Veneto.

The project will improve the quality of life of the inhabitants in the Veneto Region by allowing the Final Beneficiaries to upgrade and extend the water and wastewater infrastructure. Furthermore, by increasing the resilience of the water system to climate impacts, the project will contribute to supporting EU Climate Action.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments are expected to have positive net environmental and social impacts, considering their focus on compliance with, amongst others, the Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EC, the Water Framework Directive 2000/60/EC, and their contributions to resource efficiency from efficiency improvements. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, Birds Directive 2009/147/EC and Habitats Directive 92/43/EEC will be verified during appraisal.

The Bank will require the utilities to ensure that contracts for implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU where applicable and/or 2014/24/EU where applicable and/or 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - VENETO WATER UTILITIES ABS - Progetto definitivo vasca di accumulo fanghi
Date de publication
21 Jul 2020
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132142218
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200219
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - VENETO WATER UTILITIES ABS - Studio di Impatto Ambientale
Date de publication
21 Jul 2020
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132150431
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200219
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - VENETO WATER UTILITIES ABS - Studio Impatto Ambientale - Sintesi non Tecnica
Date de publication
22 Jul 2020
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132061923
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200219
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - VENETO WATER UTILITIES ABS - Progetto definitivo Linea Fanghi
Date de publication
21 Jul 2020
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132151350
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200219
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VENETO WATER UTILITIES ABS
Date de publication
1 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131951754
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200219
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - VENETO WATER UTILITIES ABS - Relazione Tecnico llustrativa – aggiornamento 2020
Date de publication
24 Sep 2020
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133648658
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200219
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - VENETO WATER UTILITIES ABS - Aggiornamento Piano Adeguamento Sfioratori 2020
Date de publication
24 Sep 2020
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133645352
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200219
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - VENETO WATER UTILITIES ABS
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
257102029
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20200219
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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scoreboard - VENETO WATER UTILITIES ABS
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
133677671
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20200219
Dernière mise à jour
16 Oct 2020
Secteur(s)
Eau, assainissement
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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