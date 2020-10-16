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SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE

Signature(s)

Montant
1 000 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 1 000 000 000 €
Aménagement urbain : 1 000 000 000 €
Date(s) de signature
16/03/2021 : 200 000 000 €
19/01/2023 : 300 000 000 €
17/06/2025 : 500 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
16 octobre 2020
Statut
Référence
Signé | 16/03/2021
20200177
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE
HELLENIC REPUBLIC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1000 million
EUR 3580 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework Loan to support local governments in multi-sector investments aimed at sustainable development of urban areas.

The project is an intermediated Framework Loan operation in support of two programmes launched by the Ministry of Interior and the Ministry of Environment & Energy, aiming to support municipalities, regional authorities and their agencies in order to invest in a wide range of projects contributing to the sustainable development of urban areas. 1. The first programme concerns the implementation of infrastructure projects; 2. The second programme concerns the implementationof local spatial plans (LSPs), namely integrated plans and related interventions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal stage: EIA Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE
Date de publication
29 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133494806
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A Agias (in the area formerly named Stomiou)
Date de publication
22 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171948986
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y. A Chalkideon
Date de publication
22 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171933302
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A Larissaion - Κοιλάδα ΜΠΕ
Date de publication
24 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174580381
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A Larissaion
Date de publication
24 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174596265
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Kileler (maps)
Date de publication
24 Jul 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174581591
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A Veroias
Date de publication
22 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171957180
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y. A Skopelos
Date de publication
22 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171944903
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y. A Avdira (Vistonida)
Date de publication
22 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171926940
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y. A Heraklion
Date de publication
22 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171928584
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A Kileler
Date de publication
25 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174576907
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Methydrium Water Works Association
Date de publication
21 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171933703
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Chalkidas Sewage
Date de publication
22 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171923057
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Municipality of Amorgos
Date de publication
24 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171955844
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A Rethymnou
Date de publication
22 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171947082
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A. VOLOS Sewage
Date de publication
22 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171949207
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Municipality of Pogoni
Date de publication
22 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171952605
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Municipality of Archanes - Asterousia
Date de publication
21 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171951023
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - Αλμυρός
Date de publication
18 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174142798
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Karystos
Date de publication
26 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174608634
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Municipality of Polygyros
Date de publication
26 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174622324
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Mykonos
Date de publication
26 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174675299
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A. Chania
Date de publication
25 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174588682
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A Kozanis
Date de publication
24 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174608335
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Palama
Date de publication
26 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174625898
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Mylopotamos
Date de publication
26 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174685731
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Kozanis
Date de publication
26 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174608334
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A Thermis
Date de publication
26 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174667995
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Feraiou
Date de publication
26 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174678959
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A. Veroias
Date de publication
26 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174588066
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Mykonos (maps)
Date de publication
26 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174623134
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Feraiou
Date de publication
26 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174668704
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y. A Paros
Date de publication
21 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171955224
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Viannos
Date de publication
24 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174598427
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Viannos
Date de publication
24 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174588594
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Kos
Date de publication
26 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174666270
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Paggaiou
Date de publication
25 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174656370
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Tanagra (maps)
Date de publication
26 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174600598
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Tanagra
Date de publication
26 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174596022
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Kozanis
Date de publication
26 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174596654
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200177
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Autres liens
Fiche récapitulative
SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE
Fiche technique
SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE

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