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SOLARIA PV PLANTS

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50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 50 000 000 €
Énergie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
5/12/2019 : 25 000 000 €
13/10/2020 : 25 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
30 septembre 2019
Statut
Référence
Signé | 05/12/2019
20190212
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SOLARIA PV PLANTS
CFV TRIANGULUM AUSTRALE SLU
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 182 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns the construction and operation of 8 solar photovoltaic plants with a total capacity of 250 MWp located in the Spanish regions of Extremadura, Aragon and Castilla y Leon. The plants were awarded with a specific regulation as a result of a competitive auction for renewable energy projects held in Spain in July 2017.

The EIB intermediated financing for this operation is expected to have an important demonstration effect. Indeed, it will be one of the first greenfield solar energy projects to be financed in Spain after the moratorium in 2012 and the new regulatory framework - which came into effect in 2014. Besides, the present operation will contribute to the achievement of Spain 2020 targets for renewable energy and to the reduction of the CO2 emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under the Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU), and have been screened in by the competent authority, who confirmed that applicable EIA processes have been performed. The authorization procedure has been completed for the solar photovoltaic plant and the relevant interconnection facilities.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Estudio de Impacto Ambiental - Poleñino I
Date de publication
9 Dec 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95081568
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190212
Secteur(s)
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Evaluación de Impacto Ambiental - Tordesillas I
Date de publication
9 Dec 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95085763
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190212
Secteur(s)
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Estudio de Impacto Ambiental - Valdelosa - Planos Proyecto
Date de publication
10 Dec 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95081364
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190212
Secteur(s)
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Estudio de Impacto Ambiental - Valdelosa - Inventario de Arbolado
Date de publication
10 Dec 2019
Langue
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Sujet général
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Numéro du document
95081362
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190212
Secteur(s)
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Cartografía Temática - Guleve-Palacios del Arzobispo
Date de publication
14 Dec 2019
Langue
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Sujet général
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125451585
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190212
Secteur(s)
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Cartografía Guleve-Palacios del Arzobispo
Date de publication
14 Dec 2019
Langue
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Sujet général
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125445407
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190212
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Inventario de Nidos y Arbolado - Solaria-Santiz
Date de publication
14 Dec 2019
Langue
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95085500
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Estudio de Impacto Ambiental - Valdelosa - Estudio de Incidencia Paisajística
Date de publication
10 Dec 2019
Langue
espagnol
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95084184
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Numéro du projet
20190212
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Estudio de Impacto Ambiental - Valdelosa - Estudio de Impacto Sobre el Patrimonio Cultural
Date de publication
10 Dec 2019
Langue
espagnol
Sujet général
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95083180
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Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190212
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Estudio de Impacto Ambiental - Valdelosa - Estudio de Efectos Acumulativos y/o Sinérgicos
Date de publication
10 Dec 2019
Langue
espagnol
Sujet général
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95085308
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Évaluation des incidences environnementales et sociales
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Estudio de Efectos Acumulativos y/o Sinérgicos - Guleve-Palacios del Arzobispo
Date de publication
13 Dec 2019
Langue
espagnol
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Numéro du document
95079482
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
10 Dec 2019
Langue
espagnol
Sujet général
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95084586
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Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190212
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Evaluación de Impacto Ambiental - Valdelosa I - Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
8 Dec 2019
Langue
espagnol
Sujet général
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Numéro du document
95085113
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Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190212
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Cartografía Proyecto - Guleve-Palacios del Arzobispo
Date de publication
13 Dec 2019
Langue
espagnol
Sujet général
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95081700
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Évaluation des incidences environnementales et sociales
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Planos - Solaria-Santiz
Date de publication
13 Dec 2019
Langue
espagnol
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95085501
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Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190212
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Estudio Incidencia Paisajística - Solaria-Santiz
Date de publication
14 Dec 2019
Langue
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95080971
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Évaluation des incidences environnementales et sociales
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Estudio de Impacto Ambiental - Solaria-Santiz
Date de publication
13 Dec 2019
Langue
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95080076
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Evaluación de Impacto Ambiental-Tordesillas I - Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
9 Dec 2019
Langue
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Sujet général
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95081577
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Estudio de Impacto Ambiental - Guleve-Palacios del Arzobispo
Date de publication
12 Dec 2019
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95084002
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Prospección Arqueológica y Estudio del Patrimonio Cultural - Guleve-Palacios del Arzobispo
Date de publication
13 Dec 2019
Langue
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95079648
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Estudio de Impacto Ambiental - Toresdillas II
Date de publication
9 Dec 2019
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Estudio de Incidencia Paisajística - Guleve-Palacios del Arzobispo
Date de publication
13 Dec 2019
Langue
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Estudio de Impacto Ambiental - Cartografía Temática Valdelosa
Date de publication
12 Dec 2019
Langue
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125436632
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS
Date de publication
12 Dec 2019
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - 20190212 Estudio de Efectos Acumulativos y/o Sinérgicos - Appendice I - Maps
Date de publication
13 Dec 2019
Langue
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOLARIA PV PLANTS - Inventario de Nidos y Arbolado - Guleve-Palacios del Arzobispo
Date de publication
13 Dec 2019
Langue
espagnol
Sujet général
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95073615
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Numéro du projet
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOLARIA PV PLANTS
Date de publication
21 Dec 2019
Langue
anglais
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95831626
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
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Solaria PV Plants; La Isla Solar PV
Photographe: Mercedes Landete
©EIB

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