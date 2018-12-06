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NORVENTO WIND PROJECT

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 40 000 000 €
Énergie : 40 000 000 €
Date(s) de signature
14/12/2018 : 40 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
18 décembre 2018
Statut
Référence
Signé | 14/12/2018
20180799
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NORVENTO WIND PROJECT
NORVENTO ENERXIA SL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 108 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of the financing of four wind farms with sizes ranging from nine to 37 MW - for a total installed capacity of 100.35 MW (29 wind turbines), in the province of Lugo in the region of Galicia. The plants were awarded to the promoter during the second renewable energy auction that was held in Spain in May 2017.

The EIB financing for this operation is expected to have an important acceleration and demonstration effect. Indeed, it will be one of the first greenfield renewable energy projects to be financed in Spain after the moratorium in 2012 and the new regulatory framework - which came into effect in 2014. Besides, the present operation will contribute to the achievement of Spain 2020 targets for renewable energy and to the reduction of the CO2 emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under the Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU), and have been screened in by the competent authority, who confirmed that applicable EIA processes have been performed. The authorisation procedure has been completed for all wind farms and the relevant interconnection facilities.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico a Pastoriza – Tomo I – Memoria Planos
Date de publication
6 Dec 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88839702
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180799
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico a Pastoriza– Tomo II – Planos del Proyecto – Anexos I a IV
Date de publication
8 Dec 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88618667
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180799
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Neda – Tomo II – Planos del Proyecto – Anexos I a IV
Date de publication
8 Dec 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88619279
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180799
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Carracedo – Tomo III – Anexos V a XV
Date de publication
6 Dec 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88837747
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180799
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Cadeira– Tomo I – Memoria Planos
Date de publication
12 Dec 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
89008755
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180799
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Carracedo – Tomo I – Memoria Planos
Date de publication
8 Dec 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88618153
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180799
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORVENTO WIND PROJECT
Date de publication
6 Feb 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88142755
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180799
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Carracedo – Tomo II – Planos del Proyecto – Anexos I a IV
Date de publication
8 Dec 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88616141
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180799
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico a Pastoriza– Tomo III – Planos del Proyecto – Anexos V a XVI
Date de publication
8 Dec 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88620432
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180799
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Cadeira– Tomo I – Memoria Planos
Date de publication
8 Dec 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88621285
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180799
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Cadeira – Tomo II – Planos del Proyecto - Anexos I a IV
Date de publication
8 Dec 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88615409
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180799
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Cadeira – Tomo III – Anexos V a XIV
Date de publication
6 Dec 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88835441
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180799
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Neda – Tomo III – Anexos V a XV
Date de publication
8 Dec 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88621290
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180799
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Neda – Tomo I – Memoria Planos
Date de publication
6 Dec 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88836925
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180799
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - NORVENTO WIND PROJECT
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
149322142
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180799
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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