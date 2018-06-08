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FLOOD PROTECTION MEASURES

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 100 000 000 €
Eau, assainissement : 100 000 000 €
Date(s) de signature
26/09/2019 : 100 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
29 mars 2019
Statut
Référence
Signé | 26/09/2019
20180608
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FLOOD PROTECTION MEASURES
HELLENIC REPUBLIC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 356 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project consists of flood protection measures in the regions of Attica, Central Macedonia and Peloponnese in Greece.

The investment programme includes a total of ten flood protection schemes, eight of which are located within the water district of Attica (Ref: GR06), including the scheme geographically located in Peloponnese, and two in the water district of Central Macedonia (Ref: GR10) within the city of Thessaloniki. Works foreseen as part of the programme include the creation of flood retention basins, the widening of streambeds and the reinforcement of stream banks as well as the casing of streams in highly populated urban areas.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The proposed project implements the requirements of the Floods Directive 2007/60/EC and the EU Water Framework Directive 2000/60/EC. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU will be respected. The promoter will in such case, prior to utilising any EIB funds, be responsible for transmitting to the Bank the EIA for publication on its website. For any part of the project that may impact on a nature conservation site, the promoter will be required to provide to the Bank information on the mitigating measures required to comply with the Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively).

The EIB will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 2005
Date de publication
23 Oct 2019
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123802193
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180608
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ 2017
Date de publication
7 Sep 2021
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
149011504
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180608
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2017
Date de publication
7 Sep 2021
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
149045294
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180608
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 3
Date de publication
7 Sep 2021
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
149014844
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180608
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 4
Date de publication
7 Sep 2021
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
149047505
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180608
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 1
Date de publication
7 Sep 2021
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
149029077
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180608
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 2
Date de publication
7 Sep 2021
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
149011503
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180608
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FLOOD PROTECTION MEASURES
Date de publication
24 Jul 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174569764
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180608
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ
Date de publication
14 Mar 2025
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
242810567
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180608
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - Ραφήνας
Date de publication
14 Mar 2025
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
242810750
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180608
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
Date de publication
15 Mar 2025
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
242787670
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180608
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Date de publication
15 Mar 2025
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
242818628
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180608
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - Ν. Μάκρης
Date de publication
15 Mar 2025
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
242825622
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180608
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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