FLOOD PROTECTION MEASURES

The proposed project implements the requirements of the Floods Directive 2007/60/EC and the EU Water Framework Directive 2000/60/EC. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU will be respected. The promoter will in such case, prior to utilising any EIB funds, be responsible for transmitting to the Bank the EIA for publication on its website. For any part of the project that may impact on a nature conservation site, the promoter will be required to provide to the Bank information on the mitigating measures required to comply with the Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively).