Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ORBITAL (EGFF)

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 15 000 000 €
Industrie : 15 000 000 €
Date(s) de signature
26/11/2018 : 7 500 000 €
26/11/2018 : 7 500 000 €
Autres liens
Related public register
22/11/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ORBITAL (EGFF)
Related public register
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ORBITAL (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Communiqués associés
Suède : Plan Juncker - Orbital Systems reçoit l’appui de l’UE pour sa solution innovante de recyclage de l’eau

Fiche récapitulative

Date de publication
17 septembre 2018
Statut
Référence
Approuvé | 27/09/2018
20180176
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ORBITAL (EGFF)
ORBITAL SYSTEMS AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 36 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Orbital is a Swedish company founded in 2012 that has developed a water recycling technology for domestic applications which offers important water and energy savings. The proposed investment programme includes investments in RDI (Research, Development and Innovation), some R&D (Research and Development) capital expenditure (capex) to empower the company's R&D and testing capabilities as well as investments to support the company's commercial expansion primarily in the European Union. The investments will be carried out in the period between 2018 and 2020.

Orbital is an innovative early stage company which plans to scale its activity by reaching new clients, broadening its product portfolio and licensing its technology. To achieve these objectives, the company needs to invest in expanding its technology know-how, further industrialising and commercialising its products, enabling the scale-up in production and building up physical working capital.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory Environmental Impact Assessment.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the promoter are suitable for the project.

Documents liés
22/11/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ORBITAL (EGFF)
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ORBITAL (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Autres liens
Communiqués associés
Suède : Plan Juncker - Orbital Systems reçoit l’appui de l’UE pour sa solution innovante de recyclage de l’eau

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ORBITAL (EGFF)
Date de publication
22 Nov 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85122802
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180176
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ORBITAL (EGFF)
Date de publication
21 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164831180
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180176
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/11/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ORBITAL (EGFF)
Related public register
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ORBITAL (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Autres liens
Fiche récapitulative
ORBITAL (EGFF)
Fiche technique
ORBITAL (EGFF)
Communiqués associés
Suède : Plan Juncker - Orbital Systems reçoit l’appui de l’UE pour sa solution innovante de recyclage de l’eau

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Suède : Plan Juncker - Orbital Systems reçoit l’appui de l’UE pour sa solution innovante de recyclage de l’eau
Autres liens
Related public register
22/11/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ORBITAL (EGFF)
Related public register
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ORBITAL (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes