Un pr ê t de 15 millions d ’ EUR permettra à Orbital Systems de poursuivre ses activit é s de d é veloppement portant sur des syst è mes de recyclage de l ’ eau de douche à usage domestique, et d ’ accro î tre sa production.

Ce projet, qui bénéficie d’une garantie au titre du Plan d’investissement pour l’Europe, créera des emplois dans l’Union européenne, tant pendant sa réalisation qu’après son achèvement.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 15 millions d’EUR (154 millions de SEK) avec Orbital Systems. Ce financement permettra à l’entreprise d’élargir ses compétences technologiques, de renforcer l’industrialisation et la commercialisation de ses produits, et de développer ses procédés de fabrication. Ce prêt a pu se concrétiser grâce à une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe, lancé par le Groupe BEI et la Commission européenne pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

Orbital Systems a mis au point un système de réduction de la consommation d’eau qui peut être utilisé à domicile, dans les véhicules et dans les hôtels, et permet d’économiser jusqu’à 90 % d’eau et jusqu’à 80 % d’énergie par rapport aux douches classiques. Au lieu d’être évacuée dans les égouts, l’eau est filtrée et réutilisée au cours d’une même douche. Grâce au concours de la BEI, Orbital Systems entend progresser davantage dans la phase de commercialisation de son produit et poursuivre ses investissements dans la recherche d’autres possibilités pour sa technologie brevetée.

Alexander Stubb, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « La plupart des gens pensent qu’il n’y a pas beaucoup d’innovations possibles sur des appareils domestiques de base comme une douche, et je me réjouis de voir qu’Orbital nous montre exactement le contraire. L’eau est probablement la ressource la plus importante dont nous dépendons. Il est donc évident que tout effort visant à l’économiser autant que possible s’avère crucial. Nous sommes très heureux de soutenir ce type d’opération. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne, a pour sa part déclaré : « Chaque goutte d’eau est précieuse. Les projets comme celui d’Orbital ne permettent pas seulement de commercialiser des produits innovants ou de créer des emplois, ils contribuent aussi activement à changer les mentalités et les comportements, au profit de notre planète. Je suis donc ravi que le Plan d’investissement puisse contribuer à sa réussite. »

Mehrdad Mahdjoubi, président-directeur général d’Orbital Systems, s’est également exprimé : « Nous sommes très reconnaissants de l’appui que nous offre l’UE. Il nous permettra d’accélérer notre expansion afin de réaliser notre objectif d’apporter un changement radical dans la consommation d’eau au quotidien. Avec notre technologie, vous faites un choix écologique sans renoncer au confort ou au design. »

La technologie d’Orbital Systems repose sur des capteurs qui analysent la qualité de l’eau jusqu’à 20 fois par seconde et déterminent si cette eau peut ou non être réutilisée. L’eau ainsi recyclée est purifiée par un filtre à microns et par un filtre UV qui élimine les bactéries. Un chauffe-eau permet ensuite de compenser la perte de température. En outre, les utilisateurs bénéficient d’une douche plus agréable avec un débit d’eau supérieur et une température précise, et ils peuvent aussi collecter des données sur leur consommation grâce à l’internet des objets.