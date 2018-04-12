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ANTOLIN CAR INTERIORS RDI

Signature(s)

Montant
140 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 15 946 000 €
Allemagne : 51 464 000 €
Espagne : 72 590 000 €
Industrie : 140 000 000 €
Date(s) de signature
23/12/2020 : 4 556 000 €
12/06/2018 : 11 390 000 €
23/12/2020 : 14 704 000 €
23/12/2020 : 20 740 000 €
12/06/2018 : 36 760 000 €
12/06/2018 : 51 850 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
12 avril 2018
Statut
Référence
Signé | 12/06/2018
20180010
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ANTOLIN CAR INTERIORS RDI
GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 140 million
EUR 217 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's Research, Development, and Innovation (RDI) activities in the period 2018-2020.

The project covers European RDI investments in light vehicle automotive interiors in Europe foreseen for innovation, development and industrialisation activities. The investments are mainly related to supporting the promoter's strategic activities of Industrial sustainability, Mobility of the future, Advanced manufacturing, Electronic functions and High-level integration concepts.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

R&D activities are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended) and are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope. Therefore, it is very unlikely that any part of the project would require an Environmental Impact Assessment. The environmental details of the project will be reviewed during the project's appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ANTOLIN CAR INTERIORS RDI
Date de publication
21 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81218950
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180010
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ANTOLIN CAR INTERIORS RDI
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147207474
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180010
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - ANTOLIN CAR INTERIORS RDI
Date de publication
15 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
84001734
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180010
Dernière mise à jour
15 Jun 2018
Secteur(s)
Industrie
Pays
France, Allemagne, Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Investment Plan for Europe: EIB supports Grupo Antolin's innovation investments with a EUR 100m loan
Antolin Car Interiors RDI
©EIB

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