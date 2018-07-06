Cet accord aidera la société à mettre en œuvre sa stratégie de RDI afin de développer de nouvelles solutions pour les habitacles des automobiles.

Effectués en Espagne, en Allemagne et en France, les investissements permettront de créer des emplois hautement qualifiés.

La banque de l’UE a signé un prêt de 100 millions d’EUR avec Grupo Antolin afin de financer sa stratégie de RDI. Grâce au concours de la BEI, la multinationale pourra mettre au point des solutions innovantes pour les habitacles des automobiles qui se traduiront par des avantages concurrentiels et permettront de concevoir des véhicules plus sûrs, plus confortables et plus respectueux de l’environnement, ainsi que plus avancés sur le plan technologique.

L’accord, signé ce jour à Madrid par Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, et Ernesto Antolín, président de Grupo Antolin, bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe, aussi appelé « plan Juncker ».

Les investissements financés par la BEI seront menés à bien dans les centres d’innovation qu’exploite la multinationale en Espagne, en Allemagne et en France, et contribueront à stimuler la compétitivité de Grupo Antolin à l’échelle mondiale. Avec un budget d’environ 220 millions d’EUR, la stratégie de RDI de Grupo Antolin en Europe pour la période 2018-2020 entend prendre le leadership de la transformation que connaît actuellement le secteur avec l’arrivée de la voiture connectée, autonome et électrique et de l’industrie 4.0.

Cet accord renforcera la capacité d’innovation dans l’industrie automobile européenne et contribuera à la mise au point de nouveaux brevets. Les projets de Grupo Antolin sont liés à la recherche dans les domaines suivants : les matériaux naturels, la mobilité de l’avenir, basée sur de nouvelles conceptions et configurations de l’habitacle, la fabrication avancée et l’intégration de fonctions électroniques et d’éclairage dans les composants automobiles.

Le prêt bénéficie du soutien du Plan d'investissement pour l'Europe qui permet à la BEI de financer des projets qui, par leur structure ou leur nature, présentent un profil de risque plus élevé. Le financement BEI garantit la réalisation des projets dans les délais fixés, entre 2018 et 2020, et apporte les ressources nécessaires pour maintenir les postes de travail actuels et continuer à créer des emplois de qualité. Grupo Antolin compte environ 1 000 ingénieurs en Europe, dont près de 350 en Espagne.

Lors de la cérémonie de signature qui s’est tenue aujourd’hui à Madrid, Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, a souligné : « Grâce à cet accord, la BEI contribuera à promouvoir l’innovation de Grupo Antolin, une grande multinationale espagnole de l’industrie automobile européenne. En tant que banque de l’UE, nous nous réjouissons d’appuyer un projet qui stimule les investissements dans l’innovation dans un secteur fondamental pour l’économie européenne, qui promeut en outre l’emploi hautement qualifié. »

Carlos Moedas, commissaire européen pour la recherche, la science et l'innovation, a déclaré à propos de cet accord : « Investir dans la recherche et l’innovation revient à investir dans l’avenir de l’Europe. Avec le prêt BEI de 100 millions d’EUR au titre du plan Juncker signé ce jour, Grupo Antolin pourra mettre au point des produits innovants qui amélioreront sa compétitivité en Europe. Je suis heureux que l’Union européenne appuie un projet très innovant dans un secteur traditionnel comme celui de l’automobile. Il est indispensable que nos entreprises reçoivent l’aide financière dont elles ont besoin pour leurs activités de RDI. »

« À l'avenir, l’automobile sera un lieu où l’on passera beaucoup de temps et c’est pourquoi son habitacle intègre de nouvelles fonctionnalités et solutions. Grupo Antolin s’efforce de devenir le partenaire majeur des constructeurs automobiles pour ce qui est de la mise au point des habitacles de leurs prochaines voitures. L’innovation est la clé et nous continuerons de la renforcer grâce à l’appui de la BEI », a indiqué Ernesto Antolín, président de Grupo Antolin.