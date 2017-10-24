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ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE II

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 35 000 000 €
Aménagement urbain : 35 000 000 €
Date(s) de signature
17/05/2018 : 14 000 000 €
20/12/2017 : 21 000 000 €
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01/03/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE II
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE II
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Roumanie : la BEI prête 21 millions d’EUR à la municipalité d’Oradea pour financer l’amélioration de son infrastructure urbaine. Le concours de la BEI soutiendra aussi des investissements alignés sur des objectifs en matière d’action pour le climat, tels que l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les transports durables. Le prêt de la BEI complètera des subventions de l’UE versées à l’appui de la mise en œuvre du plan général de mobilité urbaine 2017-2022 de la ville d’Oradea, de son plan d’action pour l’énergie durable ainsi que de sa stratégie intégrée de développement urbain. Ces investissements associés amélioreront les conditions de vie à Oradea et permettront de relever les défis économiques, environnementaux, climatiques, démographiques et sociaux auxquels est confrontée cette ville. Dietmar Dumlich, chef de la division de la BEI chargée des opérations en Roumanie, Bulgarie et Turquie a fait le commentaire suivant : « La modernisation de l’infrastructure urbaine d’Oradea, qui est un important un pôle économique régional, apportera des bénéfices non négligeables sur le plan socio-économique aux résidents et aux entreprises de la ville et des alentours. Elle contribuera à améliorer la qualité de vie et l'attrait de la ville en stimulant de nouveaux investissements ainsi que le développement économique d’Oradea ». Cette opération prolonge la coopération fructueuse entre la BEI et la municipalité d’Oradea. Jusqu’à présent, la banque de l’UE a accordé deux prêts, d’un montant total de 40 millions d’EUR, à la ville d’Oradea. Ces prêts ont financé des projets soutenant l’infrastructure de transport et le développement urbain de cette ville, en portant notamment sur des routes locales et des installations visant à renforcer l’attrait des lieux aux yeux des touristes.

Fiche récapitulative

Date de publication
24 octobre 2017
Statut
Référence
Signé | 20/12/2017
20170692
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE II
MUNICIPALITY OF ORADEA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 133 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Urban infrastructure investments in Oradea mainly focusing on energy efficiency, renewable energy, sustainable transport, urban development and urban roads. All schemes will be located in Oradea, the 10th largest city in Romania, on the North-West fringe of the country.

The investments will further the economic development of Oradea through the successful implementation of projects that contribute to the EIB public policy goals of improving socio-economic infrastructure, supporting the environment and achieving cohesion objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Romania, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives (Directive 2014/24/EU amending Directive 2011/92/EU and Directive 2001/42/EC). The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the EU SEA Directive 2001/42/EC, the EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (recast) (2010/31/EU) will be further examined during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the projects will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directives 2014/24/EU, 2014/25/EU and/or 2014/23/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE II
Date de publication
1 Mar 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79184325
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170692
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE II
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238332269
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170692
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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