ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE II

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Fiche récapitulative
- Aménagement urbain - Construction
Urban infrastructure investments in Oradea mainly focusing on energy efficiency, renewable energy, sustainable transport, urban development and urban roads. All schemes will be located in Oradea, the 10th largest city in Romania, on the North-West fringe of the country.
The investments will further the economic development of Oradea through the successful implementation of projects that contribute to the EIB public policy goals of improving socio-economic infrastructure, supporting the environment and achieving cohesion objectives.
Romania, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives (Directive 2014/24/EU amending Directive 2011/92/EU and Directive 2001/42/EC). The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the EU SEA Directive 2001/42/EC, the EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (recast) (2010/31/EU) will be further examined during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the projects will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directives 2014/24/EU, 2014/25/EU and/or 2014/23/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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