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VERMIO WIND PROJECTS

Signature(s)

Montant
23 704 833 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 23 704 833 €
Énergie : 23 704 833 €
Date(s) de signature
12/07/2018 : 4 270 580 €
12/07/2018 : 19 434 253 €
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21/03/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - VERMIO WIND PROJECTS - EIS Lefkes Kerasia
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 février 2018
Statut
Référence
Signé | 12/07/2018
20170501
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VERMIO WIND PROJECTS
TERNA ENERGY INDUSTRIAL COMMERCIAL AND TECHNICAL SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 24 million
EUR 61 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project involves the development, construction and operation of two separate onshore wind farms with a total operating capacity of 44.4MW, located in the Imathia and Kozani prefectures in northern Greece.

The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to climate change mitigation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Onshore wind farms fall under Annex II of the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by 2014/52/EU). It is, therefore, up to the member state's competent authority to judge whether a full EIA is required or not. The two sub-projects were screened according to Greek law and each wind farm underwent an individual EIA process, in which the corresponding ancillary works were included. The relevant environmental permits have been issued for both projects. One of the two wind farms adjoins a Natura 2000 designated site (site code: GR1210001, site name: Oros Vermio), while the second wind farm is located approximately 1.5km away from that site. The environmental procedure followed for the project, including a public consultation and the project's compliance with applicable EU Directives (EIA, Habitats and Birds Directives) shall be reviewed during the appraisal. If necessary, a Form A/B will be requested from the competent authorities.

The promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if, after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - VERMIO WIND PROJECTS - EIS Lefkes Kerasia
Date de publication
21 Mar 2018
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83082590
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170501
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - VERMIO WIND PROJECTS - EIS Eressou Ipsoma Fourka
Date de publication
21 Mar 2018
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83079450
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170501
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VERMIO WIND PROJECTS
Date de publication
5 May 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80552894
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170501
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VERMIO WIND PROJECTS - Stage II
Date de publication
18 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84091816
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170501
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - VERMIO WIND PROJECTS
Date de publication
15 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95220971
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170501
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
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scoreboard - VERMIO WIND PROJECTS
Date de publication
16 Apr 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
82820020
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170501
Dernière mise à jour
16 Apr 2018
Secteur(s)
Énergie
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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