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FEHMARNBELT TUNNEL LINK

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 200 000 000 €
Transports : 200 000 000 €
Date(s) de signature
5/03/2019 : 200 000 000 €
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08/12/2018 - Résumé non technique - FEHMARNBELT TUNNEL LINK - Miljøredegørelse, hæfte 1 - Femern Bælt – danske jernbanelandanlæg
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La BEI accorde un prêt de 200 millions d’EUR pour financer l’extension du réseau ferroviaire danois au tunnel de Fehmarn

Fiche récapitulative

Date de publication
29 août 2018
Statut
Référence
Signé | 05/03/2019
20170479
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FEHMARNBELT TUNNEL LINK
SUND OG BAELT HOLDING A/S
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 677 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the upgrading of the Danish railway access line, between Ringsted and Rodby, linking to the future Fehmarnbelt tunnel between Denmark and Germany.

The project concerns improving the railway line connection to the Fehmarnbelt tunnel on the Danish side. The upgrade includes the increase of line speed to 200 km/h for passenger trains, electrification of the track, constructing a double track for the whole section and equipping the track with European Rail Traffic Management System (ERTMS) Level 2 baseline 3. The project is located on the Scandinavian - Mediterranean Trans-European Transport Core Network (TEN-T) Corridor.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists of the modernisation and electrification of existing railway infrastructure and is to be carried out mainly within existing rights of way or on new alignment of twin track. The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and is a subject to an EIA.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/25/EC) interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - FEHMARNBELT TUNNEL LINK - Miljøredegørelse, hæfte 1 - Femern Bælt – danske jernbanelandanlæg
Date de publication
8 Dec 2018
Langue
finlandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84930132
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20170479
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - FEHMARNBELT TUNNEL LINK - Tillæg til miljøredegørelse - Ringsted-Femern Banen - November 2014
Date de publication
8 Dec 2018
Langue
finlandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84995739
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170479
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FEHMARNBELT TUNNEL LINK
Date de publication
21 Dec 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82002817
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170479
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - FEHMARNBELT TUNNEL LINK
Date de publication
31 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
257290497
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20170479
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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