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E2I RENEWABLE ENERGY

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 150 000 000 €
Énergie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
9/11/2017 : 150 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
7 avril 2017
Statut
Référence
Signé | 15/11/2017
20170046
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
E2I RENEWABLE ENERGY
E2I ENERGIE SPECIALI SRL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Not disclosed.
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Implementation of five new onshore wind farms and total reconstruction of three existing onshore wind farms in five regions (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Campania, Sicily) in Italy

The project supports national and EU renewable energy objectives and supports Italy in meeting its commitments with respect to greenhouse gas emission reductions. In addition, part of the investments will also be located in convergence regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is located within the EU and falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. The promoter has applied for and obtained an EIA and national administrative authorisation (Autorizzazione Unica) for each individual wind farm. Details of the authorisation process and compliance with relevant EU directives, as applicable, will be assessed by the Bank during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, as applicable (Directives 2014/25/EU and 92/13/EEC).

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - E2I RENEWABLE ENERGY - Comune di Troia - Studio di Impatta Ambientale
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76762084
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170046
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - E2I RENEWABLE ENERGY - Cumune di Vaglio Basilicata - Studio di Impatto Ambientale
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76757181
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170046
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - E2I RENEWABLE ENERGY - Regione Abruzzo - Relazione Studio di Compatabilita Ambientale
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76770697
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170046
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - E2I RENEWABLE ENERGY - Comune di Montefalcone di Val Fortore - Studio di Impatto Ambientale
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76762462
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170046
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Résumé non technique - E2I RENEWABLE ENERGY - Comune di Mazara del Vallo - Sintesa Non Tecnica
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77021517
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20170046
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Résumé non technique - E2I RENEWABLE ENERGY - Sintesa Non Tecnica
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76756406
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20170046
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - E2I RENEWABLE ENERGY - Comune di Montefalcone di Val Fortore - Studio di Impatto Ambientale
Date de publication
20 Jul 2017
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77202038
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170046
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - E2I RENEWABLE ENERGY - Comune di San Giorgio La Molara - Studio di Impatto Ambientale
Date de publication
20 Jul 2017
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77190610
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170046
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - E2I RENEWABLE ENERGY - Comune di San Giorgio La Molara - Studio di Impatto Ambientale
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76757371
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170046
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - E2I RENEWABLE ENERGY - Comune di Vaglio Basilica - Studio Impatto Ambientale Relazione di Sintesi Non Tecnica
Date de publication
20 Jul 2017
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77190287
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170046
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Résumé non technique - E2I RENEWABLE ENERGY - Regione Abruzzo - Sintesa Non Tecnica
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76772250
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20170046
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - E2I RENEWABLE ENERGY - Comune di Mazara del Vallo - Relazione Studio Impatto Ambientale
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77024260
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170046
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - E2I RENEWABLE ENERGY - Comune di Vaglio Basilicata - Studio di Impatta Ambientale quadro di Riferimento Ambientale
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77106017
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170046
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Résumé non technique - E2I RENEWABLE ENERGY - Comune di Vaglio Basilicata - Studio di Impatto Ambientale
Date de publication
20 Jul 2017
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77202913
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20170046
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - E2I RENEWABLE ENERGY
Date de publication
12 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75477737
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170046
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - E2I RENEWABLE ENERGY
Date de publication
21 Jul 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
143040413
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170046
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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