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NOSTO SOLUTIONS (EGFF)

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 15 000 000 €
Services : 15 000 000 €
Date(s) de signature
12/07/2017 : 7 500 000 €
12/07/2017 : 7 500 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
7 avril 2017
Statut
Référence
Signé | 12/07/2017
20170019
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NOSTO SOLUTIONS (EGFF)
NOSTO SOLUTIONS OY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 36 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Nosto Solutions is an information and communication technology (ICT) company headquartered in Helsinki, specialised in providing a cloud-based recommendation engine which enables online retailers to deliver a self-service personalised shopping experience to individual customers based on their user behaviour.

The investment will support the company in its growth, continuous research, development and innovation (RDI) activities and further product commercialisation. The company operates in the rapidly evolving software-as-a-service (SaaS) segment, specialising in helping medium-sized e-commerce merchants to increase their sales and overall customer experience by using Nosto Solutions' proprietary technology.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All project activities are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Environmental and Social Completion Sheet - NOSTO SOLUTIONS (EGFF)
Date de publication
24 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151894389
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170019
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NOSTO SOLUTIONS (EGFF)
Date de publication
20 Jul 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74925119
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170019
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

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La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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