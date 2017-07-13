©Alicja Chytla/ Nosto

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 15 millions d’EUR à Nosto, une société finlandaise proposant une solution de personnalisation pour le commerce en ligne. Ce prêt soutiendra la prochaine phase de croissance de Nosto, à savoir son expansion à l’échelle mondiale et la poursuite de ses activités de recherche-développement et d’innovation. Ce concours de la BEI est garanti au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), élément central du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission européenne qui vise à relancer l’investissement à l’appui de projets stratégiques en Europe.

Nosto intervient dans le segment, en rapide évolution, du logiciel-service (ou SaaS, pour « Software-as-a-Service ») et se spécialise dans les services aux entreprises pratiquant le commerce en ligne pour doper leurs ventes et améliorer l’expérience client grâce à la technologie exclusive de Nosto Solutions. Grâce au concours de la BEI, il sera possible de créer des fonctionnalités plus innovantes reposant sur la technologie de pointe et brevetée de Nosto afin d’aider les distributeurs à développer leur activité par le biais d’un soutien local solide.

Adrian Kamenitzer, directeur du département Fonds propres, nouveaux produits et transactions spéciales de la BEI, a déclaré : « Renforcer la compétitivité de l’Europe à l’échelle mondiale en soutenant l’offre d’emplois très qualifiés et en consolidant la position du continent en tant que fournisseur de technologies de premier ordre est l’une des priorités de la BEI, ainsi que l’un des principaux objectifs du Plan d’investissement pour l’Europe. Nous sommes donc heureux de faire équipe avec Nosto dans le contexte de cette opération majeure, car elle permettra à la banque de l’UE de soutenir une société européenne des technologies de l’information et de la communication particulièrement novatrice et affichant un bon potentiel de croissance. »

Juha Valvanne, l’un des fondateurs de Nosto, a affirmé : « Depuis que nous avons lancé notre solution en 2013, nous constatons l’efficacité de la personnalisation, qui aide les acheteurs en ligne à trouver des produits adaptés. Nous avons conçu une plateforme SaaS révolutionnaire qui permet aux distributeurs d’offrir plus facilement une expérience d’achat individualisée pour chaque personne à chaque point d’accès. C’est une étape importante de la croissance de notre entreprise et nous continuerons à consacrer notre capital et notre énergie à la mise au point d’un produit exceptionnel offrant aux distributeurs la clé de la réussite. Ce financement nous permet d’innover davantage et de poursuivre notre mission, qui consiste à présenter des produits aux consommateurs tout au long de leurs achats en ligne. »

Matti Rönkkö, PDG de Nosto, a ajouté : « Ce financement nous aidera à renforcer nos activités et à lancer notre technologie de pointe et brevetée sur de nouveaux marchés. Nous utiliserons ce financement pour continuer à intégrer davantage de personnes compétentes au sein de notre équipe internationale, ainsi qu’à investir dans l’amélioration de nos produits et la formation de nos collaborateurs. Tous ces facteurs stimuleront encore plus notre croissance mondiale et notre expansion. Nous voulons être le chef de file mondial de la personnalisation du commerce en ligne. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a indiqué : « Des investissements sont nécessaires pour s’étendre à l’international et concevoir des produits innovants. Il est essentiel d’investir dans la recherche pour veiller à ce que des entreprises européennes telles que Nosto maintiennent leur statut de chef de file de l’innovation dans le commerce en ligne face à la concurrence sur les marchés mondiaux. Je suis ravi que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) joue un rôle important en contribuant à faciliter ces investissements. »

Depuis son introduction en Bourse en octobre 2013, l’éditeur de solutions SaaS finlandais connaît une croissance rapide dans la zone Europe-Moyen-Orient-Afrique (EMOA) et aux États-Unis, et propose désormais ses services à plus de 25 000 professionnels du commerce en ligne dans plus de 100 pays. De grandes marques comme Everlast, Volcom, Twinings et Jack Daniels figurent parmi les milliers de distributeurs qui ont déjà recours à Nosto. De plus, Nosto est un acteur majeur du secteur du commerce en ligne et collabore avec de grandes plateformes. L’éditeur est l’un des rares partenaires privilégiés de Magento et partenaire officiel de Shopify et Shopify Plus. Nosto collabore également avec des géants des technologies comme Facebook et s’appuie sur ces partenariats pour remplir sa mission, à savoir faire en sorte que les distributeurs puissent facilement proposer à leurs clients des expériences d’achat personnalisées, à chaque point d’accès, sur tous les appareils.

Le prêt de la BEI servira à donner un coup d’accélérateur au programme actuel de Nosto, qui porte sur l’innovation des produits et la recherche, ainsi qu’à stimuler sa progression rapide sur les marchés de la zone EMOA et des États-Unis.

L’entreprise recrutera des ingénieurs à son siège d’Helsinki et étoffera ses équipes de vente et de marketing à New York, Londres, Stockholm et Berlin. De plus, Nosto ouvrira à l’automne un bureau à Los Angeles pour renforcer ses opérations sur le marché américain et recrutera des professionnels qualifiés.