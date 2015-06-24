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MECACHROME USINE DU FUTUR & INNOVATION

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 40 000 000 €
Industrie : 40 000 000 €
Date(s) de signature
20/07/2017 : 40 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
16 décembre 2015
Statut
Référence
Signé | 28/07/2017
20150624
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
USINE DU FUTUR & INNOVATION
French aeronautic component supplier
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project aims at developing innovative solutions for the manufacture of new generation materials for aircraft engines and the development of new processes to manufacture aircraft components.

The project will help strengthen the promoter's technological and industrial competitiveness as a mid-sized Tier-1 supplier for the European aircraft manufacturing industry. The close proximity of the promoter's plants to the original equipment manufacturer (OEM) sites in France will provide a competitive advantage for the promoter. Expanding its research and development (R&D) and manufacturing capacity is a fundamental element in its growth strategy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The research, development and innovation (RDI) activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes, and that are not expected to change their scope due to the project. An environmental impact assessment (EIA) is therefore not needed according to EIA Directive 2011/92/EU.

The company has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - MECACHROME USINE DU FUTUR & INNOVATION - Projet d'extension du site d'usinage avec création d'une halle d'attaque chimique
Date de publication
23 Sep 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66901560
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150624
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MECACHROME USINE DU FUTUR & INNOVATION
Date de publication
22 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69376532
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150624
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MECACHROME USINE DU FUTUR & INNOVATION
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129186538
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150624
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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