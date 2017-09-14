La Banque européenne d’investissement (BEI) qui est la Banque de l’Union européenne annonce qu’elle a signé ce jour un contrat de financement de 40 millions d’euros avec le Groupe Mécachrome à Sablé-sur Sarthe. Il s’agit d’un nouveau financement Juncker, salué en ces termes par Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI, lors de son déplacement à Sablé-sur Sarthe : « Je suis ravi d’être à nouveau parmi vous en Région Pays de la Loire pour ce nouveau financement du Plan Juncker qui permettra de soutenir l’investissement et la compétitivité en Europe, l’objectif étant de mobiliser désormais plus de 315 milliards d’investissement à horizon 2018. Et d’ajouter : « Ce nouveau soutien européen en Pays de La Loire est un témoignage fort du dynamisme du tissu économique de la Région et de son importance dans l’industrie aéronautique. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir accompagner le Groupe Mécachrome dans sa croissance et ses investissements en France et à l’international en tant qu’acteur et équipementier clef de la filière aéronautique. »

Un soutien aux projets « Usines du futur »

Le soutien de la BEI financera le projet « Usines du futur » porté par Mecachrome. Dans ce cadre, deux usines 4.0 en bénéficieront : l’usine MKAD à Varilhes (Ariège) développant une activité d'usinage de pièces titane de grandes dimensions pour l'aéronautique et l’usine MK Aeronautica à Evora (Portugal), qui recevra la première ligne d'usinage cryogénique de série du Groupe.

Par ailleurs, ce prêt financera les investissements pour la montée en cadence du moteur Leap sur le site de Sablé-sur Sarthe. Il s’agit de 3 lignes complètement automatisées pour lesquelles la traçabilité et les contrôles sont totalement digitalisés. Un système d’Hypervision a été également mis en place pour piloter ces 3 lignes de production.

Il s’agit d’un financement clef pour le Groupe Mécachrome, venant compléter les financements nécessaires au développement industriel et commercial du Groupe Mecachrome à l’international.

Un nouveau financement du Plan Juncker

Ce nouveau financement bénéficie de la garantie européenne dans l’objectif de faciliter l’accès au financement des entreprises innovantes au titre du Plan d’investissement pour l’Europe appelé plus communément Plan Juncker. L’innovation et le soutien aux entreprises sont une priorité pour le Groupe BEI. Le Plan Juncker continue ainsi sa progression en France avec à ce jour 89 opérations approuvées par le Groupe BEI pour un montant global de financements de plus de 7 milliards d’euros.