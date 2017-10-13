©Mercedes Landete/ Mecachrome Aeronautica

Mecachrome Aeronáutica a inauguré ce jour à Évora (Portugal) ses nouvelles installations de fabrication de pièces en titane pour moteurs d’avions. La Banque européenne d’investissement (BEI) a contribué au financement des investissements du groupe Mecachrome en lui accordant un prêt de 40 millions d’EUR à l’appui de la modernisation et de l’extension de ses capacités de production de moteurs et de composants de cellules d’avions modernes dans ses usines française et portugaise. Une partie de ce projet concerne en particulier la nouvelle usine inaugurée ce jour au Portugal. L’opération sera assortie d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), élément central du Plan d’investissement pour l’Europe ou « plan Juncker ».

En contribuant à la création de plus de 300 emplois permanents au Portugal, l’appui financier de la BEI pour ce projet favorisera non seulement l’innovation, mais également la croissance économique dans une région relevant de l’objectif de cohésion de l'UE. Ces investissements permettront également de diffuser des connaissances dans le domaine des technologies de fabrication avancées. De fait, à l’avenir, Mecachrome, en partenariat avec l’IEFP (institut d’éducation et de formation professionnelle du Portugal), aidera les travailleurs à acquérir les compétences requises leur permettant de maîtriser de nouvelles technologies d’usinage de métaux durs.

S’agissant de l’impact de ce projet, Román Escolano, le vice-président de la BEI qui supervise les opérations de la banque de l’UE au Portugal, a déclaré : « Cette nouvelle usine aéronautique inaugurée à Évora est extrêmement emblématique des priorités de la BEI en matière d'investissements au Portugal qui consistent à soutenir la création d’emplois en finançant des projets durables et innovants. En finançant la construction d’une nouvelle usine au Portugal à l’appui de l’extension des capacités de Mecachrome, la BEI améliore la compétitivité du secteur technologique européen, tout en favorisant la croissance économique dans une région relevant de l’objectif de convergence qui bénéficiera de la création de nouveaux emplois hautement qualifiés ».

Carlos Moedas, commissaire européen pour la recherche, la science et l’innovation, a déclaré : « Le plan d'investissement pour l'Europe soutient à nouveau un projet innovant au Portugal par le biais d'un prêt de 40 millions d’EUR. Faisant intervenir des technologies ultra-modernes, cette nouvelle usine conviviale à Évora créera 300 emplois permanents au Portugal et sera à la pointe de la fabrication de pièces en titane pour moteurs d’avions en Europe. Je suis fier de constater que le Portugal utilise pleinement le plan Juncker. Sur les 28 États membres, il occupe désormais la deuxième place par le volume total des investissements mobilisés par rapport au PIB. »

Cette nouvelle usine de Mecachrome est le premier site de l’entreprise à mettre en œuvre une nouvelle technologie révolutionnaire qui fait intervenir la cryogénie et qui est spécialisée dans l’usinage de métaux durs.

Ces nouvelles installations, qui constituent une usine véritablement inédite et sans papier, présentent des avantages environnementaux supplémentaires : les nouvelles pièces d’avion en titane produites dans cette nouvelle usine portugaise faciliteront la construction de moteurs et de cellules d’avion plus efficaces, contribuant ainsi à réduire le poids des appareils et, partant, la consommation de carburant.

Grâce au soutien du plan Juncker, la BEI est en mesure d’accorder à Mecachrome les financements avantageux nécessaires pour assurer la mise en œuvre de sa stratégie d'innovation. Les investissements dans l’innovation, la recherche et le développement sont l’un des piliers du plan d'investissement pour l'Europe.