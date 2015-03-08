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MODERNISATION ROUTIERE II

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Tunisie : 150 000 000 €
Transports : 150 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2015 : 150 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
9 novembre 2015
Statut
Référence
Signé | 18/12/2015
20150308
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MODERNISATION ROUTIERE II
Direction Générale des Ponts et Chaussées (DGPC), Ministère de l'Equipement
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 millions
EUR 343 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Programme de financement à multiples composantes ("framework loan") visant la rénovation de voiries du Grand Tunis et de voiries structurantes (routes nationales).

La finalité du projet est de favoriser un développement économique et social équilibré en permettant une amélioration de la circulation des biens et des personnes et un meilleur accès aux infrastructures de bases et aux services sociaux.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Les impacts environnementaux devraient être limités puisque la plupart des composantes s'exécuteront sur les emprises existantes. Cependant, des impacts environnementaux réversibles sont prévisibles dans quelques situations. Le programme s'assurera que la totalité des composantes répondent aux normes environnementales en vigueur et qu'elles satisfont aux obligations résultant de l'évaluation environnementale et sociale.

Le promoteur, ayant déjà bénéficié de financement de la Banque pour des projets précédents, connait bien les procédures de la Banque en matière de passation des marchés et applique des appels d'offres ouverts à la concurrence internationale.

Commentaires

1. Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l'UE.
2. Seules les composantes dont les études sont terminées et ne présentant pas de problèmes sociaux seront considérées éligibles pour un financement par la Banque.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MODERNISATION ROUTIERE II
Date de publication
4 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63015904
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150308
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MODERNISATION ROUTIERE II - Resettlement Policy Framework (approved December 2012)
Date de publication
5 Mar 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64227491
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150308
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - X4 - Travaux de Construction de l’Echangeur (X20-X4) dans le Gouvernorat de l’Ariana
Date de publication
29 Sep 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69217355
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150308
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - X4 - Actualisation de l’Etude de la Radiale X4 Entre Carrefour Malagua et la Route X20
Date de publication
28 Sep 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69625499
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150308
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
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Date de publication
19 Jul 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85351451
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150308
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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