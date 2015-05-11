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TORUN URBAN INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
77 263 693,98 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 77 263 693,98 €
Aménagement urbain : 38 631 846,99 €
Transports : 38 631 846,99 €
Date(s) de signature
14/06/2016 : 6 710 728,14 €
14/06/2016 : 6 710 728,14 €
23/09/2015 : 9 658 388,04 €
23/09/2015 : 9 658 388,05 €
27/06/2019 : 22 262 730,8 €
27/06/2019 : 22 262 730,81 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
11 mai 2015
Statut
Référence
Signé | 23/09/2015
20150149
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TORUN URBAN INFRASTRUCTURE
CITY OF TORUN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 330 million (EUR 80 million)
PLN 2583 million (EUR 626 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project covers small, medium and large investment schemes in the City of Torun under the new EU financial perspective 2014-2020. The investments are mainly in the fields of road upgrading, urban renewal and construction or upgrading of public buildings.

The project will contribute to the implementation of the development strategy of Torun until 2020, and in particular to the improvement of the urban infrastructure such as the internal road network and public buildings (e.g.: cultural amenities). The project should contribute to the overall development of the city and enhancement of the overall conditions for life and business in the city.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the schemes might fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA). If any scheme had a negative impact on an area forming part of Natura 2000 network (falling under Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives, as transposed into national law.

The promoter, as a public administration entity, is required to follow EU public procurement rules (2004/17/EC and 2007/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TORUN URBAN INFRASTRUCTURE
Date de publication
11 Sep 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61298160
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150149
Secteur(s)
Aménagement urbain
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - TORUN URBAN INFRASTRUCTURE - Extension of Olsztynska St (from Czekoladowa St to city limits)
Date de publication
3 Jun 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66601086
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150149
Secteur(s)
Aménagement urbain
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - TORUN URBAN INFRASTRUCTURE - Construction of Staromostowa Route (from Srednicowa Route to Polna St.)
Date de publication
3 Jun 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66610636
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150149
Secteur(s)
Aménagement urbain
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - TORUN URBAN INFRASTRUCTURE - Reconstruction and Extension of Lodzka St. (from Lipnowska St. to Zdrojowa St., with flyover)
Date de publication
3 Jun 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66619164
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150149
Secteur(s)
Aménagement urbain
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TORUN URBAN INFRASTRUCTURE
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
239020098
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150149
Secteur(s)
Aménagement urbain
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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