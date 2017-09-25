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VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE

Signature(s)

Montant
265 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 265 000 000 €
Transports : 265 000 000 €
Date(s) de signature
19/01/2021 : 75 000 000 €
6/06/2018 : 190 000 000 €
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12/12/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE - Medidas Protectoras y Correctoras de Impacto Ambiental - Subtramo Albacete-Játiva
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23/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE

Fiche récapitulative

Date de publication
25 septembre 2017
Statut
Référence
Signé | 06/06/2018
20150142
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE
REINO DE ESPANA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 265 million
EUR 385 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Superstructure, electrification, signalling and environmental impact mitigation measures of a high speed railway line of about 120 km from Valencia to La Encina (Spain), part of the Mediterranean Core TEN-T Corridor.

The project is expected to significantly reduce travel times. The new infrastructure will make rail services more competitive, hence the project will promote a modal shift from both road and air to rail. This is expected to generate time and vehicle operating cost savings, as well as environmental and safety benefits. The project is expected to increase the quality of rail services in Spain as well as promote travel by rail, thereby enhancing sustainable transport in line with EU objectives. The project is eligible under Article 309 point (c) "projects of common interest" of the Treaty on the functioning of the EU and will contribute to meeting the Bank's climate action target.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is included in the Spanish Infrastructure, Transport and Housing Master Plan "Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI (2012-2024)", for which a Strategic Environmental Assessment was carried out. Screening decisions, Environmental Impact Assessment and developments consents, as well as conformity with the requirements of the Habitats Directive and Birds Directive, will be analysed during the appraisal. The project will promote a modal shift from both road and air to rail and therefore it is expected to generate environmental and safety benefits.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE - Medidas Protectoras y Correctoras de Impacto Ambiental - Subtramo Albacete-Játiva
Date de publication
12 Dec 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76160922
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150142
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE- Documento Complementario Játiva-Benifayó
Date de publication
12 Dec 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76157775
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150142
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE - Medidas Protectoras y Correctoras de Impacto Ambiental - Subtramo Játiva-Benifayó - Alternativa Octubre 2001
Date de publication
12 Dec 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76164758
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150142
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE - Medidas Protectoras y Correctoras de Impacto Ambiental - Subtramo Játiva-Benifayó
Date de publication
12 Dec 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76167709
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150142
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE
Date de publication
23 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76168584
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150142
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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