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SLOVENIA EU FUNDS 2014-2020

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovénie : 500 000 000 €
Infrastructure composite : 500 000 000 €
Date(s) de signature
26/11/2015 : 500 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
27 mars 2015
Statut
Référence
Signé | 26/11/2015
20150092
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SLOVENIA EU FUNDS 2014-2020
GOVERNMENT OFFICE FOR DEVELOPMENT AND EUROPEAN COHESION POLICY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 3756 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The structural programme loan (SPL) will mainly support the Slovenian operational programme for the implementation of the EU cohesion policy in the period 2014-2020.

Economic and social cohesion; environmental sustainability; increase in growth and employment potential

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Slovenia, as an EU Member State, has enacted the relevant EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC into national environmental legislation. The Bank’s appraisal will focus on the promoter’s environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank’s disclosure policy.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. The details will be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - SLOVENIA EU FUNDS 2014-2020
Date de publication
9 Jun 2015
Langue
slovène
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59644771
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150092
Secteur(s)
Infrastructure composite
Régions
Union européenne
Pays
Slovénie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SLOVENIA EU FUNDS 2014-2020
Date de publication
3 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60138710
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150092
Secteur(s)
Infrastructure composite
Régions
Union européenne
Pays
Slovénie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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