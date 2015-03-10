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COHESION FUND FL IV (HU)

Signature(s)

Montant
725 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 725 000 000 €
Déchets solides : 15 225 000 €
Aménagement urbain : 21 750 000 €
Services : 86 710 000 €
Énergie : 116 000 000 €
Eau, assainissement : 238 525 000 €
Transports : 246 790 000 €
Date(s) de signature
4/10/2018 : 4 725 000 €
4/10/2018 : 6 750 000 €
29/06/2015 : 10 500 000 €
29/06/2015 : 15 000 000 €
4/10/2018 : 26 910 000 €
4/10/2018 : 36 000 000 €
29/06/2015 : 59 800 000 €
4/10/2018 : 74 025 000 €
4/10/2018 : 76 590 000 €
29/06/2015 : 80 000 000 €
29/06/2015 : 164 500 000 €
29/06/2015 : 170 200 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
10 mars 2015
Statut
Référence
Signé | 29/06/2015
20150006
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
COHESION FUND FL IV (HU)
HUNGARY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 725 million
EUR 8970 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing priority investments under the Transport and the Energy & Environment operational programmes and Connecting Europe Facility (CEF) in the current EU programming period (2014-2020).

The proposed operation will complement EU grants' support. It will contribute to the implementation of eligible investments in the fields of transport, environment and energy, which are expected to foster Hungarian economic and social development, compliance with EU environment directives and further integration within the EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hungary, as an EU Member State, has transposed the relevant EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC into national environmental legislation. The Bank’s appraisal will focus on the promoter’s environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank’s disclosure policy.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Projects with values below EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation. Details to be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - COHESION FUND FL IV (HU) - Full SEA of Environment & Energy Efficiency Operational Prog.
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
hongrois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57158207
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150006
Secteur(s)
Transports
Services
Déchets solides
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - COHESION FUND FL IV (HU) Full Report - SEA of Integrated Transport Operational Programme
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
hongrois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57395790
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150006
Secteur(s)
Transports
Services
Déchets solides
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - COHESION FUND FL IV (HU) - NTS of SEA of the Integrated Transport Operational Programme
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
hongrois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57396967
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150006
Secteur(s)
Transports
Services
Déchets solides
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COHESION FUND FL IV (HU)
Date de publication
10 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60131729
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150006
Secteur(s)
Transports
Services
Déchets solides
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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