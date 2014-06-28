RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2015-2019

Fiche récapitulative
Multi-component investment programme covering the period 2014-2019, aimed at reinforcing the electricity transmission infrastructure of France.
The programme is expected to contribute to improving the security and quality of electricity supply and to integrate new power-generation facilities into the system, in particular from renewable energy sources.
The programme concerns transmission schemes (overhead lines, underground power cables and substations) some of which will fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and will have to undergo an obligatory environmental impact assessment, while most of the remainder will probably fall under Annex II which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The impact that can be typically expected for the programme mainly relates to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, impact on flying vertebrates and disturbance during construction. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensating measures will be applied as necessary.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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