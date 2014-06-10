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TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME

Signature(s)

Montant (.*)
81 334 602,44 €
Pays
Secteur(s)
Équateur : 81 334 602,44 €
Éducation : 81 334 602,44 €
Date(s) de signature
2/05/2019 : 11 200 000 €
28/12/2016 : 70 134 602,44 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 11 200 000 € fourni par LATIN AMERICA INVESTMENT FACILITY
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Fiche récapitulative

Date de publication
31 août 2016
Statut
Référence
Signé | 28/12/2016
20140610
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 81 million
EUR 191 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the new construction, extension, rehabilitation and equipment of 21 technical and technological institutes (TTIs), classified at the post-secondary level of education. It is part of a reform programme aiming to introduce a dual system of vocational and professional training in Ecuador.

The project is eligible for EIB co-finance under the external lending mandate in support of the general principles and policy objectives of the European Union. The key objective of the EU Multi-annual Indicative Programme 2014-2017 for co-operation with Ecuador is sustainable and inclusive growth at local level. Improving the supply of skills demanded in local labour markets is a key objective.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A project with similar characteristics within the EU could be classified under Annex II of Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, thus requiring a decision by the competent authority whether or not a formal environmental impact assessment (EIA) process is required. In an EU member state, schools and technological institutes specifically mentioned in the EIA Directive would not normally require an EIA. However, the projects could be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development and thus be subject to an EIA. The need for environmental studies and assessment will be reviewed during the appraisal process.

The promoter is a public authority. The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are applied in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Marco de Gestión Ambiental y Social
Date de publication
21 Oct 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70629158
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140610
Secteur(s)
Éducation
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Plan de Gestión Social - Provincia de El Oro
Date de publication
25 Oct 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68708667
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140610
Secteur(s)
Éducation
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Evaluación Social
Date de publication
25 Oct 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68708773
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140610
Secteur(s)
Éducation
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Plan de Gestión Social-Manabi
Date de publication
11 Nov 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68709271
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140610
Secteur(s)
Éducation
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Plan de Pueblos Indígenas (PPI) - Provincia De Sucumbíos - Canton Lago Agrio
Date de publication
25 Oct 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68709060
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140610
Secteur(s)
Éducation
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Plan de Gestión Social - Provincia De Pichincha
Date de publication
25 Oct 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68708668
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140610
Secteur(s)
Éducation
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Plan de Pueblos Indígenas (PPI) - Provincia De Bolivar - Cantón Chimbo
Date de publication
25 Oct 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68709270
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140610
Secteur(s)
Éducation
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Plan de Pueblos Indígenas (PPI) - Provincia Tungurahua
Date de publication
25 Oct 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68709173
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140610
Secteur(s)
Éducation
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Marco de Reasentamiento Involuntario
Date de publication
25 Oct 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68708666
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140610
Secteur(s)
Éducation
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Plan de Gestión Social - Provincia De Guayas
Date de publication
25 Oct 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68708953
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140610
Secteur(s)
Éducation
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME
Date de publication
22 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68481863
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140610
Secteur(s)
Éducation
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Plan de Género
Date de publication
25 Oct 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68709059
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140610
Secteur(s)
Éducation
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Marco de Planificación Para Pueblos Indígenas
Date de publication
25 Oct 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68709269
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140610
Secteur(s)
Éducation
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
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TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME
Fiche technique
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