TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME

Fiche récapitulative
The project concerns the new construction, extension, rehabilitation and equipment of 21 technical and technological institutes (TTIs), classified at the post-secondary level of education. It is part of a reform programme aiming to introduce a dual system of vocational and professional training in Ecuador.
The project is eligible for EIB co-finance under the external lending mandate in support of the general principles and policy objectives of the European Union. The key objective of the EU Multi-annual Indicative Programme 2014-2017 for co-operation with Ecuador is sustainable and inclusive growth at local level. Improving the supply of skills demanded in local labour markets is a key objective.
A project with similar characteristics within the EU could be classified under Annex II of Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, thus requiring a decision by the competent authority whether or not a formal environmental impact assessment (EIA) process is required. In an EU member state, schools and technological institutes specifically mentioned in the EIA Directive would not normally require an EIA. However, the projects could be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development and thus be subject to an EIA. The need for environmental studies and assessment will be reviewed during the appraisal process.
The promoter is a public authority. The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are applied in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.