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TRANS ADRIATIC PIPELINE

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700 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Albanie : 105 000 000 €
Italie : 105 017 500 €
Grèce : 489 982 500 €
Énergie : 700 000 000 €
Date(s) de signature
30/11/2018 : 105 000 000 €
30/11/2018 : 105 017 500 €
30/11/2018 : 489 982 500 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
13 août 2015
Statut
Référence
Approuvé | 06/02/2018
20140596
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TRANS ADRIATIC PIPELINE
TRANS ADRIATIC PIPELINE AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Not disclosed.
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the financing and construction of the Trans Adriatic Pipeline (TAP), which is the western part of the Southern Gas Corridor that goes from the Greek/Turkish border to Italy through Albania.

The project has been included to the European Commission's list of 33 priority energy security projects of common interest. The European Commission in its positive decision to grant exemption to the pipeline from third-party access highlighted the "overall positive impact for the EU of this investment as it is responding directly to the Security of Supply objective of diversification of gas sources, routes and counterparties".

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By virtue of its technical characteristics, the project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU). It has undergone environmental impact assessments based on EU law, national legislation and good practice in this sector, including the assessment of trans-boundary issues and consultation of the public based on broad public access to information on the project. The reports have been submitted to the national authorities and disclosed to the public in 2012-2013. Refinement and changes of pipeline routing resulted in modifications to the environmental and social impact assessment (ESIA) reports in all countries. Environmental permits have been granted for the Albanian and Greek sections; however the amendment process for the permit of the Greek section is ongoing. The Italian final authorisation (the "single authorisation") in favour of the project was issued in May 2015. The EIA documents can be accessed via the promoter's website.

For key work and supply contracts the promoter applies public procurement procedures according to EU directives and EIB procurement guidelines, including publications in the EU Official Journal. For the remaining contracts, relating predominantly to various service contracts, the promoter applies project-specific procurement rules and competitive tendering in line with recognised commercial practices that award contracts to tenderers with the most economically advantageous offer.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Project Health and Safety Plan
Date de publication
12 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79814508
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
Énergie
Régions
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Pays préadhésion
Pays
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Italie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Additional Social, Environmental & Cultural Heritage Studies and Management Plans
Date de publication
12 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79820080
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
Énergie
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Plan d'engagement des Parties Prenantes - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Stakeholder Engagement Strategy
Date de publication
12 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79816773
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
Énergie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Soil Erosion and Reinstatement Plan
Date de publication
12 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
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Numéro du document
79816495
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Social Impact Management Plan
Date de publication
12 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
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Numéro du document
79820244
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Social and Environmental Investment Overview
Date de publication
12 Nov 2017
Langue
anglais
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Numéro du document
79815350
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Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
Énergie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Italy Third Party Grievance Management Plan
Date de publication
12 Nov 2017
Langue
anglais
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Numéro du document
79813380
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Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
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Plan d'engagement des Parties Prenantes - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Italy Stakeholder Engagement Plan
Date de publication
12 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79813381
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Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20140596
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Italy Cultural Heritage Management Plan
Date de publication
12 Nov 2017
Langue
anglais
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Numéro du document
79807327
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Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140596
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Grievance Management Framework
Date de publication
13 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
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Numéro du document
79818179
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Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140596
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Greece Third Party Grievance Management Procedure
Date de publication
12 Nov 2017
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Numéro du document
79816960
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Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140596
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Plan d'engagement des Parties Prenantes - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Greece Stakeholder Engagement Plan
Date de publication
12 Nov 2017
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79818893
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Plan d'engagement des Parties Prenantes
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Greece Cultural Heritage Plan
Date de publication
12 Nov 2017
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Date de publication
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Cumulative Impact Assessment Executive Summary
Date de publication
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Crisis and Emergency Response Strategy
Date de publication
12 Nov 2017
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79816496
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Système de Gestion Environnemental et Sociale - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Consolidated Project Standards
Date de publication
12 Nov 2017
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79810686
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Type de document
Système de Gestion Environnemental et Sociale
Numéro du projet
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Associated Facilities Assessment
Date de publication
12 Nov 2017
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79815842
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Évaluation des incidences environnementales et sociales
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Albania Third Party Grievance Mechanism Procedure
Date de publication
12 Nov 2017
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Sujet général
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Numéro du document
79816772
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Information Environnementale
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Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
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Date de publication
13 Nov 2017
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Évaluation des incidences environnementales et sociales
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Plan d'engagement des Parties Prenantes - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Albania Stakeholder Engagement Plan
Date de publication
12 Nov 2017
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79808754
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Plan d'engagement des Parties Prenantes
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Link to ESIA documentation for Greece, Albania & Italy
Date de publication
12 Nov 2017
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Sujet général
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Numéro du document
79817200
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Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140596
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Link to documents regarding TAP's land easement and acquisition (LEA) programme
Date de publication
12 Nov 2017
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Sujet général
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Numéro du document
79826983
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140596
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Résumé non technique - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Non Technical Summary of ESIA _Albania
Date de publication
12 Nov 2017
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79821685
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Grèce
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Résumé non technique - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Environmental Social and Cultural Heritage Overview
Date de publication
22 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80089582
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays préadhésion
Pays
Grèce
Italie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Routing Report
Date de publication
2 Feb 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82037213
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays préadhésion
Pays
Grèce
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Industrial Relations Management Plan
Date de publication
2 Feb 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82038626
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays préadhésion
Pays
Grèce
Italie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Water Crossing Management Plan
Date de publication
2 Feb 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82040660
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays préadhésion
Pays
Grèce
Italie
Albanie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Critical Habitat Assessment Report
Date de publication
2 Feb 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82038720
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays préadhésion
Pays
Grèce
Italie
Albanie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Biodiversity Offset Strategy
Date de publication
2 Feb 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82038524
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays préadhésion
Pays
Grèce
Italie
Albanie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Supplementary Ecological Assessment
Date de publication
2 Feb 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82040244
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays préadhésion
Pays
Grèce
Italie
Albanie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Waste Management Plan
Date de publication
2 Feb 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82032176
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays préadhésion
Pays
Grèce
Italie
Albanie
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRANS ADRIATIC PIPELINE
Date de publication
6 Feb 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66312481
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays préadhésion
Pays
Grèce
Italie
Albanie
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRANS ADRIATIC PIPELINE - ESDS (Italian version of the original)
Date de publication
5 Jul 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85349399
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays préadhésion
Pays
Grèce
Italie
Albanie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Environmental and Social Action Plan (ESAP)
Date de publication
5 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85454916
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays préadhésion
Pays
Grèce
Italie
Albanie
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Pasqyra e Dhënave Mjedisore dhe Sociale (Albanian version of the original)
Date de publication
11 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86860647
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays préadhésion
Pays
Grèce
Italie
Albanie
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Δελτίο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Δεδομένων (Greek version of the original)
Date de publication
10 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86847291
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays préadhésion
Pays
Grèce
Italie
Albanie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Environmental and Social Action Plan - June 2018
Date de publication
8 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90029028
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays préadhésion
Pays
Grèce
Italie
Albanie
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRANS ADRIATIC PIPELINE - ESDS - updated version
Date de publication
11 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86919443
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays préadhésion
Pays
Grèce
Italie
Albanie
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - TRANS ADRIATIC PIPELINE
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185779194
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140596
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays préadhésion
Pays
Grèce
Italie
Albanie
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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Mécanisme de traitement des plaintes

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La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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