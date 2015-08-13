TRANS ADRIATIC PIPELINE

By virtue of its technical characteristics, the project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU). It has undergone environmental impact assessments based on EU law, national legislation and good practice in this sector, including the assessment of trans-boundary issues and consultation of the public based on broad public access to information on the project. The reports have been submitted to the national authorities and disclosed to the public in 2012-2013. Refinement and changes of pipeline routing resulted in modifications to the environmental and social impact assessment (ESIA) reports in all countries. Environmental permits have been granted for the Albanian and Greek sections; however the amendment process for the permit of the Greek section is ongoing. The Italian final authorisation (the "single authorisation") in favour of the project was issued in May 2015. The EIA documents can be accessed via the promoter's website.