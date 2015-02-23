NICARAGUA POWER TRANSMISSION

Fiche récapitulative
The project consists of 480 km of 230 kV east-west transmission lines in Nicaragua, which will connect a large hydro power plant (253 MW power, 40 km2 regulating reservoir) to the main and regional network, including as well five new/extended substations. The present project involves both public and private sectors; the EIB support will go to the public sector investment. The public sector investment concerns the transmission line which is to be implemented by the Nicaraguan government via the state-owned transmission company.
The project consists of transmission investments that are necessary to allow access of a renewable electricity project to the main consumption centres of the country, to replace present and future fossil-based generation. The project therefore contributes to the mandate objectives of climate change mitigation and economic infrastructure development.
Due to its size and technical characteristics, the project, if located within the EU, would fall under Annex I of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, requiring mandatory EIAs for the transmission lines and hydro power plant. Therefore, the environmental and social impact has been evaluated through appropriate environmental and social impact assessment (ESIA) procedures, including public consultation. The ESIA procedures and the issuance of the relevant environmental permits for the hydro power plant and transmission lines have been completed, identifying the relevant environmental and social impact and risks and developing relevant environmental and social management plans (ESMPs) to manage the impact. The EIB will ensure that appropriate measures are taken to protect the environment and the rights of the project-affected people and avoid, reduce, mitigate, compensate and remedy the impact.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.