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NICARAGUA POWER TRANSMISSION

Signature(s)

Montant
146 092 037,99 €
Pays
Secteur(s)
Nicaragua : 146 092 037,99 €
Énergie : 146 092 037,99 €
Date(s) de signature
29/12/2015 : 146 092 037,99 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
23 février 2015
Statut
Référence
Signé | 29/12/2015
20140459
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NICARAGUA HYDRO DEVELOPMENT AND TRANSMISSION
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 160 million
USD 448 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of 480 km of 230 kV east-west transmission lines in Nicaragua, which will connect a large hydro power plant (253 MW power, 40 km2 regulating reservoir) to the main and regional network, including as well five new/extended substations. The present project involves both public and private sectors; the EIB support will go to the public sector investment. The public sector investment concerns the transmission line which is to be implemented by the Nicaraguan government via the state-owned transmission company.

The project consists of transmission investments that are necessary to allow access of a renewable electricity project to the main consumption centres of the country, to replace present and future fossil-based generation. The project therefore contributes to the mandate objectives of climate change mitigation and economic infrastructure development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Due to its size and technical characteristics, the project, if located within the EU, would fall under Annex I of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, requiring mandatory EIAs for the transmission lines and hydro power plant. Therefore, the environmental and social impact has been evaluated through appropriate environmental and social impact assessment (ESIA) procedures, including public consultation. The ESIA procedures and the issuance of the relevant environmental permits for the hydro power plant and transmission lines have been completed, identifying the relevant environmental and social impact and risks and developing relevant environmental and social management plans (ESMPs) to manage the impact. The EIB will ensure that appropriate measures are taken to protect the environment and the rights of the project-affected people and avoid, reduce, mitigate, compensate and remedy the impact.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - NICARAGUA HYDRO DEVELOPMENT AND TRANSMISSION - EIA CHN - Hydroelectric Project Tumarín
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54294235
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140459
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NICARAGUA HYDRO DEVELOPMENT AND TRANSMISSION - EIA ENATREL - Hydroelectric Project Tumarín
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53601158
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140459
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NICARAGUA HYDRO DEVELOPMENT AND TRANSMISSION
Date de publication
6 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63908592
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140459
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NICARAGUA POWER TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental (EIA) - Proyecto Construcción Nueva Subestación Villanueva y LT de 138 KV SE El Sauce – SE Villanueva
Date de publication
25 Feb 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82548285
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140459
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NICARAGUA POWER TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental (EIA) - Subestaciones La Dalia, El Cuá - Línea de Transmisión en 138 kV San Ramón – El Cuá
Date de publication
27 Feb 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82549277
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140459
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NICARAGUA HYDRO DEVELOPMENT AND TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - Proyecto Línea de Transmissión Anillo de 230 Kv - Los Brasiles - San Benito - Masaya
Date de publication
15 Feb 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82350459
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140459
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NICARAGUA POWER TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental (EIA) - Proyecto Subestación Central y Línea 138 kv Doble Circuito
Date de publication
25 Feb 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82552680
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140459
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NICARAGUA POWER TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental (EIA) - Línea de Transmisión de 138 kv, Subestación Yalagüina, Subestación Ocotal – Subestación Santa Clara
Date de publication
25 Feb 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82554106
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140459
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NICARAGUA POWER TRANSMISSION - Informacion Complementaria Modificacion Al Permiso Ambiental - Proyecto - Línea De Transmisión Anillo De 230 Kv Los Brasiles – San Benito – Masaya
Date de publication
27 Feb 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82555316
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140459
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NICARAGUA POWER TRANSMISSION - Subestacion Jinotega Y Línea De Transmisión En Doble Circuito 138 Kv
Date de publication
27 Feb 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82553230
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140459
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
Télécharger maintenant
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