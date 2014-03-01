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DEVELOPMENT BANK ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 100 000 000 €
Eau, assainissement : 5 000 000 €
Industrie : 10 000 000 €
Énergie : 85 000 000 €
Date(s) de signature
9/12/2014 : 5 000 000 €
9/12/2014 : 10 000 000 €
9/12/2014 : 85 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
29 septembre 2014
Statut
Référence
Signé | 09/12/2014
20140301
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DEVELOPMENT BANK ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
TURKIYE KALKINMA BANKASI AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
  • Industrie - Industrie manufacturière
Description
Objectifs

The loan will finance small to medium-sized investments in Turkey in the fields of renewable energy and energy efficiency, as well as projects that substantially increase the environmental performance of industrial processes.

The project will help Turkey achieve its sustainability goals in the field of energy. Moreover, improving energy efficiency and supporting renewable energy investments will contribute to reducing atmospheric pollution, including greenhouse gas emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The individual schemes to be financed will typically be small and are expected to have limited negative environmental impacts. However, some projects may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, requiring a screening decision by the competent authority on the need to carry out an EIA. The Bank will require that under the proposed facility the financial intermediary finances projects that are in compliance with national law and with the principles of EU environmental laws, with particular reference to impacts on biodiversity and cumulative impacts.

The Bank will require the financial intermediary to ensure that, where applicable, procurement procedures conducted by the promoters of the sub-projects are in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEVELOPMENT BANK ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
Date de publication
7 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56839710
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140301
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - DEVELOPMENT BANK ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - Mavi HES Elektrik Enerjisi İletim Hattı - Nihai ÇED Raporu
Date de publication
4 Oct 2021
Langue
turc
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86203679
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140301
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - DEVELOPMENT BANK ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - GÜLPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (RES) - Nihai ÇED Raporu
Date de publication
4 Oct 2021
Langue
turc
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88779191
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140301
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - DEVELOPMENT BANK ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - Uluder (Buget) SPP - ÇED Raporu
Date de publication
5 Oct 2021
Langue
turc
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94729602
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140301
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - DEVELOPMENT BANK ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
Date de publication
5 Oct 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91650512
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140301
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - DEVELOPMENT BANK ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - LE Gune - APA SPP - Nihai ÇED Raporu
Date de publication
5 Oct 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91649486
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140301
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - DEVELOPMENT BANK ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
149730874
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140301
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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