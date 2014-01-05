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WATER SUPPLY SEWERAGE AND SOLID WASTE

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Kirghizistan : 20 000 000 €
Déchets solides : 5 000 000 €
Eau, assainissement : 15 000 000 €
Date(s) de signature
28/05/2016 : 5 000 000 €
28/05/2016 : 15 000 000 €
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12/07/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - KYRGYZ WATER AND SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN - Osh and Jalal-Abad Solid Waste Management - Environmental and Social due diligence for Jalal-Abad
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10/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KYRGYZ WATER AND SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN
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République kirghize : la BEI soutient le développement des infrastructures dans les secteurs de l'eau et des déchets solides

Fiche récapitulative

Date de publication
29 août 2014
Statut
Référence
Signé | 28/05/2016
20140105
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KYRGYZ WATER AND SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 80 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The water and wastewater component will primarily support improvements in water supply, metering and wastewater networks. The solid waste management part of the project comprises construction of sanitary landfills and closure of the existing dumpsites, as well as supply of waste collection equipment for the local municipal companies.

The project addresses the most urgent needs in solid waste management amid financial constraints. The project will provide sanitary landfills serving over 600,000 inhabitants that will reduce adverse environmental, health and climate impacts from current dumpsites that will be closed and eventually rehabilitated. It is also expected to improve operational efficiency of municipal solid waste collection.
The water supply component is expected to increase service level in terms of reliability of water systems and quality of drinking water in the service area. In some cities, projects will include also a wastewater component that is expected to contribute to the improvement of public health and reliability of the system.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to bring an overall positive impact on environment and public health by providing access to better quality drinking water and by collection and treatment of wastewater. The solid waste component is intended to replace the dumpsites with sanitary landfills and thereby limit, to the extent possible, the adverse impact of disposal activities on environment, health and climate. Compliance of the individual projects with applicable national EIA legislation will be verified during the appraisal and allocation.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - KYRGYZ WATER AND SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN - Osh and Jalal-Abad Solid Waste Management - Environmental and Social due diligence for Jalal-Abad
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54495969
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140105
Secteur(s)
Eau, assainissement
Déchets solides
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Kirghizistan
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - KYRGYZ WATER AND SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN - Osh and Jalal-Abad Solid Waste Management - Environmental and Social due diligence for Osh
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54495895
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140105
Secteur(s)
Eau, assainissement
Déchets solides
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Kirghizistan
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - KYRGYZ WATER AND SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN - Osh and Jalal-Abad Solid Waste Management - Environmental and Social due diligence - Osh
Date de publication
11 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54490763
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140105
Secteur(s)
Eau, assainissement
Déchets solides
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Kirghizistan
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - KYRGYZ WATER AND SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN - Osh and Jalal-Abad Solid Waste Management - Environmental and Social due diligence - Jalal-Abad
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54496160
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140105
Secteur(s)
Eau, assainissement
Déchets solides
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Kirghizistan
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KYRGYZ WATER AND SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN
Date de publication
10 Dec 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56463050
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140105
Secteur(s)
Eau, assainissement
Déchets solides
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Kirghizistan
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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