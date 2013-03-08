Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

BELFIUS SMART CITIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 200 000 000 €
Aménagement urbain : 200 000 000 €
Date(s) de signature
28/05/2014 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
03/06/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BELFIUS SMART CITIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BELFIUS SMART CITIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Communiqués associés
Belgique : un nouvel Office du Tourisme plus performant et plus durable à Hastière grâce à Belfius et la BEI
Communiqués associés
Belgique : nouvelle maison communale à bilan énergétique quasi nul à Bierbeek grâce au programme « Smart Cities »
Communiqués associés
Belgique : deux nouveaux projets « intelligents et durables » à Silly grâce au programme de financement de Belfius et la BEI « Smart Cities & Sustainable Development »
Communiqués associés
Belgique : un nouveau complexe "Smart" pour les pompiers de Hasselt avec la BEI et Belfius
Communiqués associés
Le premier projet « Smart Cities » inauguré à Gembloux en Belgique
Communiqués associés
Belgique : l'IMOG inaugure le premier projet « Smart Cities » de la BEI et de Belfius en Flandre
Communiqués associés
Belgique : la BEI et Belfius financent la construction d’une résidence-service « quasi neutre en énergie » (QNE), à Schelle
Communiqués associés
Une première européenne en Belgique : 400 millions de la BEI et Belfius pour les villes et communes intelligentes et durables
Communiqués associés
Belgique : à Quenast, une Grand-Place métamorphosée grâce à la BEI et à son partenaire Belfius
Communiqués associés
Belgique : premier bilan du programme BEI-Belfius «Smart Cities & Sustainable Development»
Communiqués associés
Belgique : inauguration de « La Croisette » sur la Haute Meuse à Dinant, un projet smart et durable financé par la BEI et Belfius
Communiqués associés
Belgique : la nouvelle maison de repos de Sambreville, un projet ‘smart et durable’ financé par la BEI et Belfius
Communiqués associés
Belgique : un investissement « Smart Cities » va métamorphoser le village de Heer-sur-Meuse
Communiqués associés
Belgique : la nouvelle place du village de Heer-sur-Meuse, un projet smart et durable financé par la BEI et Belfius
Communiqués associés
Belgique : la métamorphose de Harelbeke en « Smart Cities » avec la BEI et Belfius

Fiche récapitulative

Date de publication
11 février 2014
Statut
Référence
Signé | 28/05/2014
20130308
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BELFIUS SMART CITIES & SUSTAINABLE COMMUNITIES
BELFIUS BANQUE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Project involves the financing through a Framework Loan of a series of municipal investments around the notion of “smart cities & sustainable development” in Belgium, and notably in the domains of sustainable urban regeneration, renewable energy, energy efficiency and mobility to be carried out by local authorities or utilities or other entities providing services to local authorities over the period 2014-2017 for a total investment amount in excess of EUR 400m.

The project supports an innovative approach by a number of Belgian municipalities of the concept of “smart cities & sustainable development”, underpinning investments carried out mainly at city/regional level with the common purpose of improving energy efficiency, mobility and urban regeneration.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The schemes implemented under the Framework Loan should have an overall positive impact on the environment, by reducing energy consumption, increasing the use of renewable energies, promoting sustainable urban development, and reducing emissions from car use by favouring urban public transport. Some of the schemes may, however, fall under Annex I or Annex II of the 2011/92/EU Directive, or be located in areas forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC). The Bank will assess the promoter’s capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. In some cases schemes may be developed by private entities which are not subject to the EU procurement directives.

Documents liés
03/06/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BELFIUS SMART CITIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BELFIUS SMART CITIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Autres liens
Communiqués associés
Belgique : un nouvel Office du Tourisme plus performant et plus durable à Hastière grâce à Belfius et la BEI
Communiqués associés
Belgique : nouvelle maison communale à bilan énergétique quasi nul à Bierbeek grâce au programme « Smart Cities »
Communiqués associés
Belgique : deux nouveaux projets « intelligents et durables » à Silly grâce au programme de financement de Belfius et la BEI « Smart Cities & Sustainable Development »
Communiqués associés
Belgique : un nouveau complexe "Smart" pour les pompiers de Hasselt avec la BEI et Belfius
Communiqués associés
Le premier projet « Smart Cities » inauguré à Gembloux en Belgique
Communiqués associés
Belgique : l'IMOG inaugure le premier projet « Smart Cities » de la BEI et de Belfius en Flandre
Communiqués associés
Belgique : la BEI et Belfius financent la construction d’une résidence-service « quasi neutre en énergie » (QNE), à Schelle
Communiqués associés
Une première européenne en Belgique : 400 millions de la BEI et Belfius pour les villes et communes intelligentes et durables
Communiqués associés
Belgique : à Quenast, une Grand-Place métamorphosée grâce à la BEI et à son partenaire Belfius
Communiqués associés
Belgique : premier bilan du programme BEI-Belfius «Smart Cities & Sustainable Development»
Communiqués associés
Belgique : inauguration de « La Croisette » sur la Haute Meuse à Dinant, un projet smart et durable financé par la BEI et Belfius
Communiqués associés
Belgique : la nouvelle maison de repos de Sambreville, un projet ‘smart et durable’ financé par la BEI et Belfius
Communiqués associés
Belgique : un investissement « Smart Cities » va métamorphoser le village de Heer-sur-Meuse
Communiqués associés
Belgique : la nouvelle place du village de Heer-sur-Meuse, un projet smart et durable financé par la BEI et Belfius
Communiqués associés
Belgique : la métamorphose de Harelbeke en « Smart Cities » avec la BEI et Belfius

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BELFIUS SMART CITIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Date de publication
3 Jun 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53074472
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130308
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BELFIUS SMART CITIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Date de publication
16 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134745742
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130308
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
03/06/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BELFIUS SMART CITIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BELFIUS SMART CITIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Autres liens
Fiche récapitulative
BELFIUS SMART CITIES & SUSTAINABLE COMMUNITIES
Fiche technique
BELFIUS SMART CITIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Communiqués associés
Belgique : un nouvel Office du Tourisme plus performant et plus durable à Hastière grâce à Belfius et la BEI
Communiqués associés
Belgique : nouvelle maison communale à bilan énergétique quasi nul à Bierbeek grâce au programme « Smart Cities »
Communiqués associés
Belgique : deux nouveaux projets « intelligents et durables » à Silly grâce au programme de financement de Belfius et la BEI « Smart Cities & Sustainable Development »
Communiqués associés
Belgique : un nouveau complexe "Smart" pour les pompiers de Hasselt avec la BEI et Belfius
Communiqués associés
Le premier projet « Smart Cities » inauguré à Gembloux en Belgique
Communiqués associés
Belgique : l'IMOG inaugure le premier projet « Smart Cities » de la BEI et de Belfius en Flandre
Communiqués associés
Belgique : la BEI et Belfius financent la construction d’une résidence-service « quasi neutre en énergie » (QNE), à Schelle
Communiqués associés
Une première européenne en Belgique : 400 millions de la BEI et Belfius pour les villes et communes intelligentes et durables
Communiqués associés
Belgique : à Quenast, une Grand-Place métamorphosée grâce à la BEI et à son partenaire Belfius
Communiqués associés
Belgique : premier bilan du programme BEI-Belfius «Smart Cities & Sustainable Development»
Communiqués associés
Belgique : inauguration de « La Croisette » sur la Haute Meuse à Dinant, un projet smart et durable financé par la BEI et Belfius
Communiqués associés
Belgique : la nouvelle maison de repos de Sambreville, un projet ‘smart et durable’ financé par la BEI et Belfius
Communiqués associés
Belgique : un investissement « Smart Cities » va métamorphoser le village de Heer-sur-Meuse
Communiqués associés
Belgique : la nouvelle place du village de Heer-sur-Meuse, un projet smart et durable financé par la BEI et Belfius
Communiqués associés
Belgique : la métamorphose de Harelbeke en « Smart Cities » avec la BEI et Belfius

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Belgique : un nouvel Office du Tourisme plus performant et plus durable à Hastière grâce à Belfius et la BEI
Communiqués associés
Belgique : nouvelle maison communale à bilan énergétique quasi nul à Bierbeek grâce au programme « Smart Cities »
Communiqués associés
Belgique : deux nouveaux projets « intelligents et durables » à Silly grâce au programme de financement de Belfius et la BEI « Smart Cities & Sustainable Development »
Communiqués associés
Belgique : un nouveau complexe "Smart" pour les pompiers de Hasselt avec la BEI et Belfius
Communiqués associés
Le premier projet « Smart Cities » inauguré à Gembloux en Belgique
Communiqués associés
Belgique : l'IMOG inaugure le premier projet « Smart Cities » de la BEI et de Belfius en Flandre
Communiqués associés
Belgique : la BEI et Belfius financent la construction d’une résidence-service « quasi neutre en énergie » (QNE), à Schelle
Communiqués associés
Une première européenne en Belgique : 400 millions de la BEI et Belfius pour les villes et communes intelligentes et durables
Communiqués associés
Belgique : à Quenast, une Grand-Place métamorphosée grâce à la BEI et à son partenaire Belfius
Communiqués associés
Belgique : premier bilan du programme BEI-Belfius «Smart Cities & Sustainable Development»
Communiqués associés
Belgique : inauguration de « La Croisette » sur la Haute Meuse à Dinant, un projet smart et durable financé par la BEI et Belfius
Communiqués associés
Belgique : la nouvelle maison de repos de Sambreville, un projet ‘smart et durable’ financé par la BEI et Belfius
Communiqués associés
Belgique : un investissement « Smart Cities » va métamorphoser le village de Heer-sur-Meuse
Communiqués associés
Belgique : la nouvelle place du village de Heer-sur-Meuse, un projet smart et durable financé par la BEI et Belfius
Communiqués associés
Belgique : la métamorphose de Harelbeke en « Smart Cities » avec la BEI et Belfius
Autres liens
Related public register
03/06/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BELFIUS SMART CITIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BELFIUS SMART CITIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Vidéos

Thumbnail: Belfius – Villes intelligentes et développement durable
Belfius – Villes intelligentes et développement durable
Learn more

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes