D’ici mi-2017, tous les services de secours de la zone Zuid-West Limburg déménageront dans un complexe administratif et logistique flambant neuf regroupant à la fois les pompiers, la centrale 112 et le corps de sécurité. Les points forts de ce projet sont une meilleure efficacité, des économies de coûts en raison des synergies entre les différents services, des normes plus sévères en matière de durabilité et, last but not least, des équipes d'intervention qui peuvent être plus rapidement sur place grâce à une meilleure localisation en dehors du centre-ville. Pour financer la caserne des pompiers, Hasselt a pu compter sur le programme "Smart Cities & Sustainable Development" de Belfius et de la Banque européenne d'investissement. Objectif de ce programme de financement conjoint : soutenir les administrations locales belges dans la réalisation de leurs projets intelligents, inclusifs et durables.

Nos villes et communes doivent faire face à de nombreux défis. C'est la raison pour laquelle Hasselt travaille déjà depuis plusieurs années à la 'ville du futur'. Ceci avec une vision claire et une approche à 360° mûrement réfléchie où tous les projets doivent se consolider mutuellement : de la culture au logement, aux soins, à la mobilité et à la nature, en passant par l'enseignement et l'emploi.

Principe de l'aide adéquate la plus rapide : pompiers, 112, équipe d'intervention de sécurité et police sur un seul et même site

Le bâtiment actuel des pompiers d'Hasselt ne satisfaisait plus aux exigences d'un corps de pompiers moderne. La situation au centre-ville n'était pas idéale et le bâtiment vétuste et mal isolé ne convenait plus à un corps qui compte entre-temps près de 100 volontaires et plus de 80 pompiers professionnels.

C'est la raison pour laquelle il a été décidé de construire un nouveau complexe sur le nouveau site dédié à la sécurité, situé en dehors du centre-ville, entre le Herkenrodesingel, la prison et le canal Albert.

Ce complexe moderne et peu énergivore comprendra un bâtiment central administratif de six étages commun aux pompiers, à la centrale de secours 112 et au corps de sécurité (superficie totale : plus de 20.000 m2). Il sera également équipé d'une salle de fitness, d'une salle de sport et d'un restaurant. Ces espaces seront à la disposition de l’ensemble des services implantés sur ce site dédié à la sécurité, parmi lesquels donc également la police qui sera logée dans un autre bâtiment au plus tard en 2018. Un parking souterrain de 118 places sur deux étages est aussi prévu. S'y ajouteront en outre deux annexes pour les véhicules d'intervention des pompiers, le matériel secondaire et les facilités logistiques et d'entretien (station-service et installation de lavage).

En centralisant physiquement au même endroit les pompiers, la centrale de secours, le corps de sécurité et la police, Hasselt entend améliorer l'opérationnalité des différents services et développer un véritable site dédié à la sécurité selon le principe de l'aide adéquate la plus rapide. La fonctionnalité et l'efficacité sont clairement au centre du projet, de même qu’une capacité d’intervention améliorée et plus rapide grâce à davantage de voies d’accès. Mais ce n’est pas tout : l'isolation du bâtiment (valeur K : 27, niveau E : 54) a elle aussi fait l’objet d’une attention particulière et le toit de la caserne accueillera une installation photovoltaïque dont la production annuelle est estimée à 22.316 kWh. En outre, pour remplir les citernes des véhicules d'intervention, les pompiers veilleront à utiliser au maximum l'eau de pluie.

Le coût total pour la caserne des pompiers* s'élève à 24 millions d'euros et est intégralement couvert par un crédit ‘Smart Cities & Sustainable Development’ conclu auprès de Belfius et de la Banque européenne d'investissement. Grâce aux conditions avantageuses liées aux fonds européens, la charge d'intérêts peut ainsi être sensiblement allégée, ce qui est tout bénéfice pour les finances de la ville et les citoyens.

Programme Belfius-BEI ‘Smart Cities & Sustainable Development’

Récemment primé par le magazine britannique World Finance, le programme de financement « Smart Cities & Sustainable Development » vise à mettre 400 millions d’euros à la disposition des pouvoirs locaux en Belgique pour la réalisation de projets « intelligents et durables » s’inscrivant dans une démarche « Smart Cities » et témoignant ainsi d’une attention particulière pour la mobilité, le développement urbain et/ou l’efficacité énergétique.

L’objectif de ce programme est d’alléger au maximum le coût de l’emprunt pour les communes, CPAS ou intercommunales, de manière à les soutenir dans leur approche novatrice et durable. La moitié des fonds est apportée par la BEI, l’autre moitié par Belfius.

Deux ans après le lancement, des crédits ont déjà été octroyés à une quarantaine de projets concernant au total plus d'un million d'habitants. Parmi ceux-ci : la station CNG de l'intercommunale de gestion des déchets Imog à Harelbeke, une résidence-service quasi neutre en énergie à Schelle, la rénovation du centre de Deinze et d'Harelbeke ou encore l’aménagement de la Croisette à Dinant. Actuellement, 150 autres dossiers sont à l'étude. Cela montre que la dynamique ‘Smart Cities’ a clairement le vent en poupe en Belgique.

Se réjouissant du succès du programme « Smart Cities & Sustainable Development », Pim van Ballekom, Vice-président de la BEI, a déclaré : « Le programme « Smart Cities & Sustainable Development » est une première en Belgique mais également en Europe. Son objectif est d’enclencher une véritable dynamique autour des « Smart Cities » afin que cette démarche s’impose comme la nouvelle norme pour construire les « villes et communes de demain ». Des projets « intelligents, inclusifs et durables » tels que prônés par la stratégie ‘Europe 2020’ de l’Union européenne seront des vecteurs de croissance pour ces entités, au bénéfice de leurs citoyens ».

Dirk Gyselinck, membre du comité de direction de Belfius Banque, a ajouté : « Quelle que soit leur taille, les villes n’ont d’autre choix, pour rester attrayantes, que de devenir « Smart ». Si les idées ne manquent pas, la concrétisation des projets sur le terrain se heurte encore trop souvent à la question du financement. C’est précisément pour faciliter la réalisation de ces nombreux projets « Smart », actuellement dans les tiroirs ou en gestation aux quatre coins du pays, que Belfius a développé avec la BEI le programme « Smart Cities & Sustainable Development ».

Pour plus d'infos sur la stratégie 'Smart Cities' de Belfius : https://www.belfius.be/smartcities.

* Le crédit de Belfius et la BEI est destiné uniquement à la caserne des pompiers. Le bureau de police et la partie Régie des Bâtiments (corps de sécurité, CIC et CDRGA) ne pas concernés par ce financement.