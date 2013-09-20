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AUSTRIAN ENERGY EFFICIENCY FL

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 50 000 000 €
Énergie : 15 000 000 €
Industrie : 35 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2013 : 15 000 000 €
17/12/2013 : 35 000 000 €
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02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUSTRIAN ENERGY EFFICIENCY FL
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AUSTRIAN ENERGY EFFICIENCY FL
Communiqués associés
Autriche : Bâtiments à haute performance énergétique : un prêt de la BEI à l’appui d’une rénovation respectueuse du climat

Fiche récapitulative

Date de publication
20 septembre 2013
Statut
Référence
Signé | 17/12/2013
20130275
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AUSTRIAN ENERGY EFFICIENCY FL
Austrian specialised banks acting in the sector of energy efficiency in buildings. One of the Promoter identified being BAUSPARKASSE DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 270 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
  • Industrie - Construction
Description
Objectifs

Funding of energy efficiency investments in social and private residential buildings as well as in public buildings, provided that the projects either reach specified energy levels, or are supported by the Republic of Austria and/or Austrian Regions through dedicated grants programs.

Energy Efficiency and Renewable Energy Climate Action (transversal)

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation intends to bring environmental benefits by supporting schemes that reduce energy consumption, increase the use of renewable energies and thus help to mitigate climate change. The individual schemes to be financed are likely to be small and are expected to have limited negative environmental impacts. The cumulated impact of sub-projects could instead generate important environmental benefits. The Bank will assess the promoter’s capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information

The majority of the schemes are expected to be developed by private entities that are not subject to EU Procurement Directives. For those schemes where public procedures would apply (e.g. public buildings or publicly owned residential buildings), the promoter will be required to confirm that procurement is carried out in line with the requirements for public sector projects under the relevant national and EU legislation, including publication in the OJEU as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUSTRIAN ENERGY EFFICIENCY FL
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49601972
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130275
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AUSTRIAN ENERGY EFFICIENCY FL
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95473503
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130275
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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