Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

OULU URBAN INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 250 000 000 €
Aménagement urbain : 250 000 000 €
Date(s) de signature
4/02/2014 : 250 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OULU URBAN INFRASTRUCTURE
Related public register
13/11/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - OULU URBAN INFRASTRUCTURE - Ympäristövaikutusten Arviointiohjelma
Related public register
13/11/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - OULU URBAN INFRASTRUCTURE - Yhteysviranomaisen lausunto oulun meriväylän syventämisen ympäristövaikutusten Arviointiohjelmasta
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - OULU URBAN INFRASTRUCTURE
Related sub-project
OULU CITY CENTER UNDERGROUND PARKING

Fiche récapitulative

Date de publication
6 août 2013
Statut
Référence
Signé | 04/02/2014
20130164
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OULU URBAN INFRASTRUCTURE
OULUN KAUPUNKI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 500 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the financing of multi-sectoral investment schemes forming part of the Municipality’s four-year investment programme from 2013 to 2016 in the City of Oulu in Northern Finland . The project is expected to comprise small to medium sized schemes in the fields of municipal infrastructure, mobility measures, education and sport, social and health infrastructure, district heating and water management.

The project will contribute to urban renewal and transformation by meeting the demand for a growing population and new business developments and hereby reducing the need for Greenfield developments. The overall project will bring about a significant improvement in the quality of life for the citizens of Oulu and support the long-term economic growth in the municipality and the region as a whole.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Finland, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives (2011/92/EU Directive and 2001/42/EC). The Bank’s appraisal will focus on the Promoter’s environmental management capacity to properly apply the EU SEA Directive 2001/42/EC, the EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (EU Directive 2002/91/EC) and its recast (2010/31/EU) will be further examined during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OULU URBAN INFRASTRUCTURE
13/11/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - OULU URBAN INFRASTRUCTURE - Ympäristövaikutusten Arviointiohjelma
13/11/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - OULU URBAN INFRASTRUCTURE - Yhteysviranomaisen lausunto oulun meriväylän syventämisen ympäristövaikutusten Arviointiohjelmasta
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - OULU URBAN INFRASTRUCTURE
Projets associés
Related sub-project
OULU CITY CENTER UNDERGROUND PARKING

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OULU URBAN INFRASTRUCTURE
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48756603
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130164
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - OULU URBAN INFRASTRUCTURE - Ympäristövaikutusten Arviointiohjelma
Date de publication
13 Nov 2018
Langue
finlandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88144409
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130164
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - OULU URBAN INFRASTRUCTURE - Yhteysviranomaisen lausunto oulun meriväylän syventämisen ympäristövaikutusten Arviointiohjelmasta
Date de publication
13 Nov 2018
Langue
finlandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88151003
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130164
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - OULU URBAN INFRASTRUCTURE
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88118610
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130164
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OULU URBAN INFRASTRUCTURE
Related public register
13/11/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - OULU URBAN INFRASTRUCTURE - Ympäristövaikutusten Arviointiohjelma
Related public register
13/11/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - OULU URBAN INFRASTRUCTURE - Yhteysviranomaisen lausunto oulun meriväylän syventämisen ympäristövaikutusten Arviointiohjelmasta
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - OULU URBAN INFRASTRUCTURE
Autres liens
Fiche récapitulative
OULU URBAN INFRASTRUCTURE
Fiche technique
OULU URBAN INFRASTRUCTURE
Related sub-project
OULU CITY CENTER UNDERGROUND PARKING

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes