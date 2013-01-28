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PROGRAMME FRANCE TRES HAUT DEBIT

Signature(s)

Montant
600 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 600 000 000 €
Télécom : 600 000 000 €
Date(s) de signature
15/12/2014 : 50 000 000 €
13/03/2018 : 50 000 000 €
23/12/2014 : 100 000 000 €
21/10/2014 : 200 000 000 €
19/12/2014 : 200 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
7 février 2014
Statut
Référence
Signé | 21/10/2014
20130128
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FRANCE TRES HAUT DEBIT
Ministère du redressement productif
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 600 million
EUR 3000 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financement de projets de déploiement de réseaux très haut débit menés par les collectivités locales, directement ou à travers des structures dédiées, sur le territoire français. Le prêt sera intermédié par les banques acceptables suivantes : BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel Arkea, La Banque Postale et Société Générale.

Mise en place de réseaux d’initiative publique sur le territoire français, dans le cadre du Plan Très Haut Débit du gouvernement français.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Les investissements dans les projets de télécommunications fixes (essentiellement les travaux de génie civil pour le déploiement du réseau en fibre optique) ne relèvent pas de la directive 2011/92/CE relative à l’évaluation des incidences sur l'environnement (EIE). Hormis la gêne occasionnée par les travaux de génie civil, qui peut être atténuée par des mesures appropriées, ils n'ont que peu d'incidences sur l'environnement. Tous les aspects environnementaux feront l'objet, durant l'instruction, d'une évaluation détaillée, qui portera également sur les incidences éventuelles du projet sur les espèces végétales et animales protégées (directives « Habitats » 92/43/CEE et « Oiseaux » 79/409/CEE).

La Banque exigera des promoteurs des sous-projets qu'ils s'assurent que les marchés relatifs à la mise en œuvre du projet ont été ou seront attribués conformément à la législation européenne en vigueur en la matière (directive 2004/18/CE ou, en fonction du promoteur, directive 2004/17/CE, et directive 2007/66/CE, modifiant les directives 1989/665/CEE et 1992/13/CEE), avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'UE si nécessaire.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROGRAMME FRANCE TRES HAUT DEBIT
Date de publication
9 Apr 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51680213
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130128
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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