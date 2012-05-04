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SLOVENIA EU FUNDS 2007-2013

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovénie : 500 000 000 €
Télécom : 10 000 000 €
Services : 32 000 000 €
Éducation : 90 000 000 €
Eau, assainissement : 105 000 000 €
Transports : 128 000 000 €
Aménagement urbain : 135 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2012 : 10 000 000 €
21/12/2012 : 32 000 000 €
21/12/2012 : 90 000 000 €
21/12/2012 : 105 000 000 €
21/12/2012 : 128 000 000 €
21/12/2012 : 135 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
13 novembre 2012
Statut
Référence
Signé | 21/12/2012
20120504
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SLOVENIA EU FUNDS 2007-2013
Republic of Slovenia
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 4900 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing of priority investments under 2007-2013 National Strategic Reference Framework

Economic and social cohesion; environmental sustainability; increase in growth and employment potential

Aspects environnementaux
Passation des marchés

To be appraised

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SLOVENIA EU FUNDS 2007-2013
Date de publication
14 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46434287
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120504
Secteur(s)
Éducation
Télécom
Services
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovénie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SLOVENIA EU FUNDS 2007-2013
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84104318
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120504
Secteur(s)
Éducation
Télécom
Services
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovénie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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