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WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME

Signature(s)

Montant
72 885 216,9 €
Pays
Secteur(s)
Nicaragua : 72 885 216,9 €
Eau, assainissement : 72 885 216,9 €
Date(s) de signature
24/03/2018 : 13 167 341,65 €
5/12/2013 : 59 717 875,25 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
18 mars 2013
Statut
Référence
Signé | 05/12/2013
20120438
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 73 million
EUR 296 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project consists of the first phase of the government programme aimed at the improvement and expansion of the provisions of drinking water, as well as sanitation in secondary cities in Nicaragua.

The project is included in the Integrated Sector Programme for Human Water and Sanitation (Programa VIDA / LIFE PROGRAMME) developed by the government of Nicaragua to achieve the United Nations Millennium Development Goals. The programme will be implemented from 2012-2030 and is expected to benefit about three million people in water and sanitation in both urban and rural areas. It consists of the first phase of the government programme aimed at the improvement and expansion of the provisioning of drinking water as well as sanitation in secondary cities in Nicaragua.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is driven by the commitment of the Nicaraguan government to achieve the UN Millennium Development Goals i.e. halve by 2015 the proportion of people without sustainable access to safe drinking water. The project will have a positive environmental impact through the reduction of pollution and the improvement of the quality of water supplied to the population. Health risks associated to the quality of water will be therefore substantially reduced. During appraisal, environmental procedures under EIB guidelines and promoter capacity will be assessed.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48259104
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120438
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - DOCUMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53218466
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120438
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de Rivas
Date de publication
18 Mar 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125160882
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120438
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de Nandaime
Date de publication
18 Mar 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125151830
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120438
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de Condega
Date de publication
18 Mar 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129047614
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120438
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de El Rama-la Esperanza
Date de publication
18 Mar 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125153159
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120438
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de Nueva Guinea
Date de publication
18 Mar 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125158202
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120438
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
Télécharger maintenant
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