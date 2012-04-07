NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME

The promoter has conducted initial environmental examinations that indicate that the impacts of the main project components are moderate, within acceptable limits and can generally be mitigated. The majority of the land required for the transmission line will be available for cultivation after completion. A limited number of households will be affected, and no existing residences will require relocation. Detailed environmental & social management and land acquisition & compensation plans will be prepared prior to the start of any construction activities. The Bank will ensure that appropriate measures are taken to protect the environment and the rights of people affected by the project, and to avoid, reduce, mitigate and compensate for the impacts.