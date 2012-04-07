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NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Népal : 30 000 000 €
Énergie : 30 000 000 €
Date(s) de signature
3/12/2015 : 30 000 000 €
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23/11/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Chilime-Trishuli Transmission Line project - Land Acquisition and Compensation Plan

Fiche récapitulative

Date de publication
15 mai 2015
Statut
Référence
Signé | 03/12/2015
20120407
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 65 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

This project comprises the construction of high voltage transmission infrastructure required to evacuate electricity from newly-constructed hydropower plants in the Trishuli River basin into the national grid, as well as a rural electrification component to supply power to communities in the vicinity of the project areas. The project also includes an upgrade of the national Load Dispatch Centre (LDC).

The project will deliver new supplies of hydroelectricity to meet increasing demand in Kathmandu and the rest of Nepal. As such, it will address the shortage of power in the Nepalese grid as well as the efficient integration of new generation capacity from renewable sources (hydropower).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter has conducted initial environmental examinations that indicate that the impacts of the main project components are moderate, within acceptable limits and can generally be mitigated. The majority of the land required for the transmission line will be available for cultivation after completion. A limited number of households will be affected, and no existing residences will require relocation. Detailed environmental & social management and land acquisition & compensation plans will be prepared prior to the start of any construction activities. The Bank will ensure that appropriate measures are taken to protect the environment and the rights of people affected by the project, and to avoid, reduce, mitigate and compensate for the impacts.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is carried out in accordance with the Bank's Guide to Procurement as applicable to operations in the public sector.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Initial Environmental Examination - Trishuli 3B Hub Substation
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57511002
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120407
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Népal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Initial Enviro. Exam.- Chilime Substation & Transmission Line
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59216252
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120407
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Népal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME
Date de publication
1 Sep 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61097195
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120407
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Népal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Chilime – Trishuli Transmission Line and Substations, Nepal - IEE Addendum
Date de publication
23 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63127432
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120407
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Népal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Chilime – Trishuli Transmission Line and Substations, Nepal
Date de publication
23 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63127603
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120407
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Népal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Chilime – Trishuli Transmission Line and Substations, Nepal - Stakeholder Engagement Plan
Date de publication
23 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71930517
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120407
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Népal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Chilime - Trishuli Project, Nepal - Environmental and Social Management Plan
Date de publication
23 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71914114
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120407
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Népal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Chilime-Trishuli Transmission Line project - Land Acquisition and Compensation Plan
Date de publication
23 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67817608
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120407
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Népal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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