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KA XU CSP PROJECT

Signature(s)

Montant
210 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Afrique du Sud : 210 000 000 €
Énergie : 210 000 000 €
Date(s) de signature
20/06/2014 : 100 000 000 €
29/10/2013 : 110 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
22 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 29/10/2013
20120340
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KA XU CSP PROJECT
Kaxu Solar One Ltd
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 210 million
EUR 569 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns the construction and operation of a greenfield concentrated solar power (CSP) plant with 100 MW of installed power generating capacity.

The operation will support the objectives of the South African government to increase the share of renewable energy generation and enhance the efficiency of energy use.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project were located in the EU, it would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU) as amended, requiring the competent national authority to determine the need for an EIA. Under South African law, the project requires a mandatory EIA including initial scoping and public consultation. During appraisal, the Bank will ensure that the project complies with the Bank's principles and standards as regards environmental and social issues.

The project concession has a local preference element requiring the promoter to procure domestically 20% of its investment. The required local component is well below the level at which parts can naturally be sourced locally and at economic prices. A more detailed assessment has been performed by the Bank, verifying that the project meets the Bank's criteria of economy and efficiency.

Commentaires

Intermediaries are the Development Bank of Southern Africa and FirstRand Bank Ltd. This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KA XU CSP PROJECT
Date de publication
28 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48482141
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120340
Secteur(s)
Énergie
Régions
Afrique du Sud
Pays
Afrique du Sud
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - KA XU CSP PROJECT
Date de publication
21 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69291970
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120340
Secteur(s)
Énergie
Régions
Afrique du Sud
Pays
Afrique du Sud
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - KA XU CSP PROJECT - Layout Map
Date de publication
5 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49268015
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120340
Secteur(s)
Énergie
Régions
Afrique du Sud
Pays
Afrique du Sud
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - KA XU CSP PROJECT - Ecological Report
Date de publication
5 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49268267
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120340
Secteur(s)
Énergie
Régions
Afrique du Sud
Pays
Afrique du Sud
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - KA XU CSP PROJECT - Avifauna Assessment
Date de publication
5 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49269467
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120340
Secteur(s)
Énergie
Régions
Afrique du Sud
Pays
Afrique du Sud
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - KA XU CSP PROJECT - Paleontological Assessment Report
Date de publication
5 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49264826
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120340
Secteur(s)
Énergie
Régions
Afrique du Sud
Pays
Afrique du Sud
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - KA XU CSP PROJECT - Social Impact Assessment
Date de publication
5 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49266236
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120340
Secteur(s)
Énergie
Régions
Afrique du Sud
Pays
Afrique du Sud
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - KA XU CSP PROJECT - Landcover Map
Date de publication
5 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49268016
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120340
Secteur(s)
Énergie
Régions
Afrique du Sud
Pays
Afrique du Sud
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - KA XU CSP PROJECT - Archeological Study
Date de publication
5 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49269366
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120340
Secteur(s)
Énergie
Régions
Afrique du Sud
Pays
Afrique du Sud
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - KA XU CSP PROJECT - Locality Map
Date de publication
6 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49266435
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120340
Secteur(s)
Énergie
Régions
Afrique du Sud
Pays
Afrique du Sud
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - KA XU CSP PROJECT - Geological Report
Date de publication
5 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49265220
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120340
Secteur(s)
Énergie
Régions
Afrique du Sud
Pays
Afrique du Sud
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - KA XU CSP PROJECT - Final EIA Report
Date de publication
5 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49267622
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120340
Secteur(s)
Énergie
Régions
Afrique du Sud
Pays
Afrique du Sud
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - KA XU CSP PROJECT - Visual Assessment
Date de publication
5 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49269367
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120340
Secteur(s)
Énergie
Régions
Afrique du Sud
Pays
Afrique du Sud
Disponible au public
Télécharger maintenant
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