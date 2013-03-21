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WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT

Signature(s)

Montant
552 043 498,83 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 552 043 498,83 €
Transports : 552 043 498,83 €
Date(s) de signature
25/06/2014 : 209 198 110,53 €
25/09/2013 : 342 845 388,3 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
21 mars 2013
Statut
Référence
Signé | 25/09/2013
20120241
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT
GOETEBORG KOMMUN
TRAFIKVERKET
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
SEK 4000 million (EUR 452 million)
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is a large investment programme comprising public transport solutions as well as environment and traffic safety measures and includes a new tunnel and a new bridge in the City of Gothenburg. The project is a collaboration between Gothenburg and the regions around the City (West Götaland Region and Region Halland) and will integrate a larger labour market, a better environment and competitive public transport.

Investments are to be part financed by congestion taxes and contribution from the State (Swedish Transport Agency).

The project consists of several investments intended to improve transport in the city of Göteborg and the surrounding regions (West Götaland Region and Region Halland), in the context of sustainable development objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC will be assessed at appraisal.
Environmental Impact Assessments (EIAs) have been performed for the Marieholm tunnel, the Marieholm bridge, the extension of bus lanes on the State road network and the Skeppsbron development scheme. These EIAs and related approvals will be reviewed at appraisal, as well as the compliance of the other schemes with the EIA Directive 2011/92/EC.
The Sävean Nedre Delen (SE0520183) is a protected area located in the vicinity of the project. Compliance of the schemes with the Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EEC will be reviewed at appraisal.

The Bank will check that the promoter ensures that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT
Date de publication
7 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48455537
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120241
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT - Hovåsmotet
Date de publication
17 May 2013
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53218464
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120241
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT - Plan Tramway Skeppsbron
Date de publication
14 May 2013
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219971
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120241
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT - EIA Väg 155, Amhult-Bur-Göteborgs Stad, Västra Götalands Iän
Date de publication
3 Jun 2013
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220275
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120241
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT - Railway plan 2011 Marieholmsbron
Date de publication
3 Jun 2013
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222447
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120241
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT - Olofstorp
Date de publication
17 May 2013
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53218760
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120241
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT - Plan Gamlestads torg
Date de publication
17 May 2013
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219472
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120241
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT - Askim
Date de publication
17 May 2013
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221243
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120241
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT - Plan Marieholm Connection Project 2004
Date de publication
17 May 2013
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220581
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120241
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT - Angereds Storåsväg-Gråbovägen
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221751
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120241
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT - Bur - Syrhåla
Date de publication
17 May 2013
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221645
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120241
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
127192212
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120241
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
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ou Lien vers la source
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