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URBASER WASTE MANAGEMENT RDI AND INVESTMENT

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 80 000 000 €
Déchets solides : 80 000 000 €
Date(s) de signature
7/06/2017 : 37 285 163 €
7/06/2017 : 42 714 837 €
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04/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - URBASER WASTE MANAGEMENT RDI AND INVESTMENT
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Espagne : la BEI accorde un prêt de 80 millions d’EUR à Urbaser au titre d’InnovFin pour soutenir ses activités de recherche et le renouvellement de sa flotte

Fiche récapitulative

Date de publication
10 juin 2015
Statut
Référence
Signé | 07/06/2017
20120018
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
URBASER WASTE MANAGEMENT RDI AND INVESTMENT
URBASER SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 186 million
Lieu
Secteur(s)
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project concerns the financing of research, development and innovation in greenhouse-gas-reducing technologies for waste treatment, as well as investments in collection equipment.

The project aims to improve the operation and functioning of waste treatment, by developing and optimizing waste-treatment processing technology, in order to achieve greater efficiency and recovery of as many by-products as possible. The procurement of more efficient, quieter and less polluting waste collection vehicles will also increase productivity and reduce greenhouse gas emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The research, development and innovation (RDI) activities will be performed within existing facilities. It is unlikely that the project will fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EC. Nevertheless, the environmental objectives of the RDI programme and, if needed, the CO2 footprint, as well as the possible impact on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 2009/147/EC Directives) will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - URBASER WASTE MANAGEMENT RDI AND INVESTMENT
Date de publication
4 Sep 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61173380
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120018
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - URBASER WASTE MANAGEMENT RDI AND INVESTMENT
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123331878
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120018
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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