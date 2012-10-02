TVARBANAN SOLNA

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Fiche récapitulative
Design, construction and commissioning of a 6.8 km extension of the Tvärbanan light rail between Alvik and Solna in the Stockholm metropolitan area, the acquisition of associated new rolling stock, the upgrading of the existing light rail line (13.2 km) and the construction of a new depot at Ulvsunda.
The project will increase the public transport service offer by extending the orbital, rapid transport connection linking Stockholm’s metropolitan area radial commuter train and underground lines. The project will also help to maintain public transport competitiveness and attractiveness, thus contributing to a modal shift away from private transport.
The light rail extension and the construction of the new depot fall under Annex II of the EU Environmental Impact Assessment (EIA) irective, according to which the need for a full EIA is decided on a case-by-case analysis by the competent authority. EIAs have been produced for both of these project components. Compliance of all project components with EU Directives on the environment, including EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC, will be analysed during appraisal. The question of the project falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with EU Directive 2001/42/EC will also be examined during appraisal.
The promoter is subject to and follows public procurement rules according to EU regulations. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EEC, 2004/17/EEC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.